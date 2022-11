「ウマ娘 プリティーダービー 4th EVENT SPECIAL DREAMERS!! EXTRA STAGE」(1日目)の様子 (C)Cygames, Inc.

人気コンテンツ『ウマ娘 プリティーダービー』のライブイベント「ウマ娘 プリティーダービー 4th EVENT SPECIAL DREAMERS!! EXTRA STAGE」(1日目)が5日、埼玉・ベルーナドームで開催された。3月の東京公演、5月の横浜公演に続き開催されたもので、『ウマ娘』初のドーム公演として、キャストはこれまでの最多出演、セットリストや内容も大幅に変更され、過去最大のイベントとして開催された。

『ウマ娘』は、スペシャルウィークやサイレンススズカ、トウカイテイオーなど実在する競走馬をモチーフにキャラクター化し、ゲーム、漫画、アニメなど幅広い展開で人気を博すクロスメディアコンテンツ。テレビアニメ第1期が2018年4月~6月、第2期が2021年1月~3月に放送され、週刊ヤングジャンプではオグリキャップを主人公にした漫画「ウマ娘 シンデレラグレイ」が連載中。CV担当声優は音楽番組にも出演し、「社会現象化」と紹介されている。

今回のライブのステージセットは、キャストたちがステージを飛び出し、ドームを所せましと駆け抜け、熱いパフォーマンス。さらに、新曲を含む特別な楽曲の披露し、観客は興奮していた。

中でも観客を驚かせたのは、安心沢刺々美役の井上喜久子が冒頭からイベント解説という立場で登場。井上と言えば団体“17才教”の代表で、同団体は入団すれば実年齢に関わらず17歳に固定されるというもので、イベントなどであいさつをする時は、「井上喜久子17歳です」がお決まりとなっており、キャストや観客から「おいおい!」というツッコミが入るまでが定番となっている。

この日のイベントでも例のあいさつをし会場を盛り上げたが、この日のイベントには娘の井上ほの花(アストンマーチャン役)も出演しており、親子で『ウマ娘』イベントにそろって登場。少し会話をするシーンもあり、その様子を観客、キャストたちが”親子共演”を微笑ましく見ていた。

ライブは『ウマ娘』の代表曲「うまぴょい伝説」からスタート。これまで同曲はアンコールの最後の曲で歌われることが多く観客は思わず驚き(※過去のライブ冒頭で歌ったことあり)。

「うまぴょい伝説」のアンコール曲のイメージについて、ORICON NEWSの過去のインタビューにキタサンブラック役の矢野妃菜喜、サトノダイヤモンド役の立花日菜は「ラスト曲にあることで全力を出し切ることができます。歌う側の心境としては「あとは体を動かして、テンションで乗り切るだけだ…!」で、そのころには緊張も解けているので、やっぱり「うまぴょい伝説」はライブ冒頭や途中ではなく、ラストに相応しい曲だと思います」(立花)。

「アンコールの最後で歌わないと、ライブが終わった感じがしないのはあります」「『うまぴょい伝説』を歌ったあとに、違う曲を歌うのはさすがに大変です!(笑)最終コーナーを回って、直線に入った曲。ラストスパート感がある曲が「うまぴょい伝説」なのです」(矢野)と答えており、ライブの「うまぴょい伝説」スタートは、これまでのイメージを覆したセットリストとなり観客を熱狂させた。

また、「トレセン体操」という『ウマ娘』の体操が披露され、観客も一緒に体を動かしていたあと、VTR映像にレジェンドジョッキーである武豊とクリストフ・ルメールが登場しコメントを寄せると、観客は驚きつつ笑っていた。

■1日目の出演者

和氣あず未(スペシャルウィーク役)

Machico(トウカイテイオー役)

Lynn(マルゼンスキー役)

高柳知葉(オグリキャップ役)

木村千咲(ダイワスカーレット役)

大坪由佳(タイキシャトル役)

衣川里佳(ナリタブライアン役)

大空直美(タマモクロス役)

星谷美緒(マヤノトップガン役)

長谷川育美(ミホノブルボン役)

土師亜文(メジロライアン役)

石見舞菜香(ライスシャワー役)

咲々木瞳(アドマイヤベガ役)

優木かな(スーパークリーク役)

久保田ひかり(メジロドーベル役)

前田佳織里(ナイスネイチャ役)

佐伯伊織(キングヘイロー役)

立花日菜(サトノダイヤモンド役)

矢野妃菜喜(キタサンブラック役)

野口瑠璃子(サクラチヨノオー役)

会沢紗弥(メジロアルダン役)

日原あゆみ(ヤエノムテキ役)

大西綺華(メジロブライト役)

真野美月(サクラローレル役)

中村カンナ(ナリタトップロード役)

今泉りおな(ヤマニンゼファー役)

礒部花凜(ダイイチルビー役)

井上ほの花(アストンマーチャン役)

佐藤日向(ケイエスミラクル役)

稲垣好(コパノリッキー役)

【実況】

明坂聡美(実況役)

【シークレットゲスト】

井上喜久子(安心沢刺々美役)

■DAY1セットリスト

OVERTURE

M-01. うまぴょい伝説

ウマ娘

M-02.WINnin' 5 -ウイニング☆ファイヴ-

高柳知葉(オグリキャップ役)、大坪由佳(タイキシャトル役)、大空直美(タマモクロス役)、長谷川育美(ミホノブルボン役)、土師亜文(メジロライアン役)、石見舞菜香(ライスシャワー役)、久保田ひかり(メジロドーベル役)、佐伯伊織(キングヘイロー役)、会沢紗弥(メジロアルダン役)、大西綺華(メジロブライト役)

M-03.Make debut!

真野美月(サクラローレル役)、今泉りおな(ヤマニンゼファー役)、礒部花凜(ダイイチルビー役)、井上ほの花(アストンマーチャン役)、佐藤日向(ケイエスミラクル役)、稲垣好(コパノリッキー役)

M-04.RUN×RUN!

和氣あず未(スペシャルウィーク役)、Machico(トウカイテイオー役)、星谷美緒(マヤノトップガン役)、優木かな(スーパークリーク役)、前田佳織里(ナイスネイチャ役)、日原あゆみ(ヤエノムテキ役)

M-05.ユメゾラ

衣川里佳(ナリタブライアン役)、大空直美(タマモクロス役)、矢野妃菜喜(キタサンブラック役)

M-06.彩 Phantasia

木村千咲(ダイワスカーレット役)、久保田ひかり(メジロドーベル役)、礒部花凜(ダイイチルビー役)、井上ほの花(アストンマーチャン役)

M-07.Ms. VICTORIA

和氣あず未(スペシャルウィーク役)、Lynn(マルゼンスキー役)、高柳知葉(オグリキャップ役)、土師亜文(メジロライアン役)、咲々木瞳(アドマイヤベガ役)、立花日菜(サトノダイヤモンド役)、野口瑠璃子(サクラチヨノオー役)、日原あゆみ(ヤエノムテキ役)、中村カンナ(ナリタトップロード役)

MC[トレセン体操]

Machico(トウカイテイオー役)、Lynn(マルゼンスキー役)、大坪由佳(タイキシャトル役)、土師亜文(メジロライアン役)、咲々木瞳(アドマイヤベガ役)、前田佳織里(ナイスネイチャ役)、立花日菜(サトノダイヤモンド役)、矢野妃菜喜(キタサンブラック役)、中村カンナ(ナリタトップロード役)

M-08.わたしの印は大本命◎(Marching Band Ver.)

和氣あず未(スペシャルウィーク役)

M-09.ときめきスクランブル

星谷美緒(マヤノトップガン役)

M-10.LIKE THE WIND

今泉りおな(ヤマニンゼファー役)

M-11.忘却にて

井上ほの花(アストンマーチャン役)

M-12.Ring Ring ダイアリー

Machico(トウカイテイオー役)、石見舞菜香(ライスシャワー役)、久保田ひかり(メジロドーベル役)、前田佳織里(ナイスネイチャ役)、日原あゆみ(ヤエノムテキ役)

M-13.Gaze on Me!

木村千咲(ダイワスカーレット役)、星谷美緒(マヤノトップガン役)、真野美月(サクラローレル役)、今泉りおな(ヤマニンゼファー役)、礒部花凜(ダイイチルビー役)、井上ほの花(アストンマーチャン役)、佐藤日向(ケイエスミラクル役)、稲垣好(コパノリッキー役)

MC[ビューティードリームカップ in SPECIAL DREAMERS!! EXTRA STAGE]

真野美月(サクラローレル役)、今泉りおな(ヤマニンゼファー役)、礒部花凜(ダイイチルビー役)、井上ほの花(アストンマーチャン役)、佐藤日向(ケイエスミラクル役)、稲垣好(コパノリッキー役)、井上喜久子(安心沢刺々美役)

M-14.Never Looking Back

木村千咲(ダイワスカーレット役)、大坪由佳(タイキシャトル役)、星谷美緒(マヤノトップガン役)、土師亜文(メジロライアン役)、久保田ひかり(メジロドーベル役)、大西綺華(メジロブライト役)

M-15.ユースフルアイズ

真野美月(サクラローレル役)

M-16.本能スピード

Lynn(マルゼンスキー役)、大坪由佳(タイキシャトル役)、前田佳織里(ナイスネイチャ役)、佐伯伊織(キングヘイロー役)、礒部花凜(ダイイチルビー役)、井上ほの花(アストンマーチャン役)、佐藤日向(ケイエスミラクル役)、稲垣好(コパノリッキー役)

M-17.NEXT FRONTIER

高柳知葉(オグリキャップ役)、石見舞菜香(ライスシャワー役)、優木かな(スーパークリーク役)、矢野妃菜喜(キタサンブラック役)、大西綺華(メジロブライト役)、今泉りおな(ヤマニンゼファー役)

M-18.winning the soul(Remix Ver.)

長谷川育美(ミホノブルボン役)、咲々木瞳(アドマイヤベガ役)、立花日菜(サトノダイヤモンド役)、野口瑠璃子(サクラチヨノオー役)、日原あゆみ(ヤエノムテキ役)、中村カンナ(ナリタトップロード役)

M-19.BLOW my GALE

和氣あず未(スペシャルウィーク役)、Lynn(マルゼンスキー役)、木村千咲(ダイワスカーレット役)、衣川里佳(ナリタブライアン役)、大空直美(タマモクロス役)、前田佳織里(ナイスネイチャ役)、佐伯伊織(キングヘイロー役)

MC[ウマ娘 円陣]

和氣あず未(スペシャルウィーク役)、木村千咲(ダイワスカーレット役)、衣川里佳(ナリタブライアン役)、星谷美緒(マヤノトップガン役)、長谷川育美(ミホノブルボン役)、石見舞菜香(ライスシャワー役)、久保田ひかり(メジロドーベル役)、佐伯伊織(キングヘイロー役)、大西綺華(メジロブライト役)、明坂聡美(実況役)

M-20.My Against Fight

大空直美(タマモクロス役)

M-21.硝子のエトワール

会沢紗弥(メジロアルダン役)

M-22.ふんわりSlowly

優木かな(スーパークリーク役)

M-23.unbreakable

高柳知葉(オグリキャップ役)

M-24.UNLIMITED IMPACT

高柳知葉(オグリキャップ役)、大空直美(タマモクロス役)、優木かな(スーパークリーク役)、野口瑠璃子(サクラチヨノオー役)、会沢紗弥(メジロアルダン役)、日原あゆみ(ヤエノムテキ役)

MC

高柳知葉(オグリキャップ役)、大空直美(タマモクロス役)、優木かな(スーパークリーク役)、野口瑠

璃子(サクラチヨノオー役)、会沢紗弥(メジロアルダン役)、日原あゆみ(ヤエノムテキ役)

M-25.メジロ讃歌

土師亜文(メジロライアン役)、久保田ひかり(メジロドーベル役)、会沢紗弥(メジロアルダン役)、大西綺華(メジロブライト役)

・声のみの出演

大西沙織(メジロマックイーン役)、のぐちゆり(メジロパーマー役)

M-26.願いのカタチ(Strings Ver.)

Machico(トウカイテイオー役)

M-27.Find My Only Way(Acoustic Ver.)

大坪由佳(タイキシャトル役)、衣川里佳(ナリタブライアン役)、咲々木瞳(アドマイヤベガ役)、真野美月(サクラローレル役)、中村カンナ(ナリタトップロード役)、今泉りおな(ヤマニンゼファー役)、稲垣好(コパノリッキー役)

M-28.Special Record!

和氣あず未(スペシャルウィーク役)、Machico(トウカイテイオー役)、Lynn(マルゼンスキー役)、長谷川育美(ミホノブルボン役)、石見舞菜香(ライスシャワー役)、前田佳織里(ナイスネイチャ役)、立花日菜(サトノダイヤモンド役)、矢野妃菜喜(キタサンブラック役)、礒部花凜(ダイイチルビー役)、佐藤日向(ケイエスミラクル役)

M-29.We are DREAMERS!!

ウマ娘

<ENCORE>

M-30.GIRLS' LEGEND U

ウマ娘

M-31.うまぴょい伝説

ウマ娘、明坂聡美(実況役)、井上喜久子(安心沢刺々美役)

