『RIZIN LANDMARK 4 in NAGOYA』第11試合で対戦する弥益ドミネーター聡志(左)、平本蓮

あす6日に開催される『RIZIN LANDMARK 4 in NAGOYA』(愛知・ドルフィンズアリーナ)の公開計量が5日に名古屋市内で行われ、メインの第11試合で対戦する弥益ドミネーター聡志(32)と平本蓮(24)は、ともに規定体重をクリア。計量後のフェイスオフで、平本が意外な行動に出た。

本来はフェザー級の66キロ契約の試合だったが、今月1日の会見で平本が練習中の足の負傷により減量が困難になったため、急きょ70キロ契約に変更。平本の体重に注目が集まったが「69.85キロ」、対する弥益も「69.30キロ」だった。

計量後のフェイスオフで向かい合い、写真撮影が終わると平本から弥益に手を伸ばして握手を求める一幕も。前日会見でも弥益に対して「対戦相手としてリスペクトしている。正々堂々とスポーツマンシップにのっとって戦いたい」と発言していたが、試合直前に対面してもリスペクトを示した。

その後にマイクを持つと「明日は俺が絶対に勝ちます。みなさん、ドミネーター選手の応援をお願いします」と、相変わらずの余裕たっぷりの態度に。続けてマイクを持った弥益は「いろいろありましたけど、飾り付けはこれ以上いらないでしょ。明日のケージの中を見届けてください」と、体重変更に振り回された疲れを感じさせながらも意気込みを語った。

公開計量では、オープニングファイト3試合、本戦11試合の選手全員が規定体重をクリアし、あすの大会は予定通り実施される。

◆『ANGEL CHAMPAGNE presents RIZIN LANDMARK 4 in NAGOYA』

日時:11月6日(日) 後0:30開場/後2:00開始(予定)

会場:ドルフィンズアリーナ(愛知県体育館)

チケット:発売中

PPV:RIZIN STREAM PASS 、ABEMAほか

●対戦カード

【OPファイト】佐藤執斗 VS KAZUNORI(53キロ契約)

【OPファイト】久保健太 VS 秀義(57キロ契約)

【OPファイト】日比野“エビ中”純也 VS 吉田陸(61キロ契約)

第1試合 奥田啓介VS 久保優太(66キロ契約)

第2試合 魚井フルスイング VS ヤン・ジヨン(61キロ契約)

第3試合 アラン“ヒロ”ヤマニハ VS 川村泰博(61キロ契約)

第4試合 青井人 VS 鈴木博昭(66キロ契約)

第5試合 中村優作 VS 征矢貴(57キロ契約)

第6試合 SARAMI VS ラーラ・フォントーラ(49キロ契約)

第7試合 カルリ・ギブレイン VS 貴賢神(無差別級)

第8試合 ミノワマンZ VS 侍マーク・ハント(120キロ契約)

第9試合 元谷友貴 VS 倉本一真(61キロ契約)

第10試合 今成正和 VS 鈴木千裕(66キロ契約)

第11試合 弥益ドミネーター聡志 VS 平本蓮(70キロ契約)

