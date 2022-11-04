ENHYPEN『定め』（ユニバーサル ミュージック） （P）&（C） BELIFT LAB Inc.

男性7人組グループ・ENHYPEN（エンハイプン）の最新アルバム『定め』（さだめ）が、週間23.5万PT（234,732PT）を記録し、11月4日発表の最新「オリコン週間合算アルバムランキング」で1位を獲得した。

ENHYPEN の同ランキングでの1位獲得は、2022/8/1付の『MANIFESTO : DAY 1』に次いで、自身通算5作目。週間23.5万PTは『DIMENSION : DILEMMA』の2021/10/25付での週間12.5万PTを上回る自己最高週間ポイントとなった。

週間ポイントの内訳は、CD：23.3万PT（232,757PT）／デジタルアルバム：506PT／ストリーミング：0.1万PT（1,469PT）。11/7付「オリコン週間アルバムランキング」において初週売上23.3万枚で初登場1位を獲得。このCD売上枚数のポイントが大きくけん引し、「合算アルバム」でも1位となった。

本作は、ENHYPENの日本1stアルバム。これまでにリリースされた話題曲の日本語版、「Future Perfect （Pass the MIC） [Japanese Ver.]」や「Blessed-Cursed [Japanese Ver.]」などを収録。さらに、ドラマ『最高のオバハン 中島ハルコ』（東海テレビ・フジテレビ系）の第2シリーズの主題歌「Make the change」や「Always」などの日本オリジナル楽曲も収録されている。

なお、11月からはデビュー後初となるワールドツアーの日本公演『ENHYPEN WORLD TOUR ‘MANIFESTO’ in JAPAN』の開催を予定している。

【合算アルバムランキングとは】

合算ランキングとはCDの売上枚数、デジタルダウンロードのDL数、ストリーミングの再生数を合計した音楽ランキング。オリコンではCDランキング、デジタルダウンロードランキング、ストリーミングランキングをそれぞれ発表した上で、それらを総合した「オリコン合算アルバムランキング」を発表。詳しい集計方法は弊社WEBサイト「ORICON NEWS」を参照

PT＝ポイント。今年度は「2021/12/27付」よりスタート

「週間合算アルバムランキング」は「2018/12/24付」よりスタート

＜クレジット：オリコン調べ（2022/11/7付：集計期間:2022年10月24日〜10月30日）＞

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