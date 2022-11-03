【日本ハム】沖縄秋季キャンプに清宮幸太郎や野村佑希、畔柳亨丞らが参加
2022年11月3日 17時28分
日本ハムは３日、７～１６日まで沖縄・国頭で行われる秋季キャンプの参加選手が次の通り決まったと発表した。野手陣では主力の清宮、野村、上川畑らがメンバー入り。新庄監督が期待を寄せる１５０キロ右腕の畔柳や、阪神からトレードで加入した江越と斎藤も加わった。
▼投手 吉田輝星、河野竜生、福田俊、畔柳亨丞、鈴木健矢、斎藤友貴哉、石川直也、長谷川威展、北山亘基、根本悠楓、北浦竜次、田中瑛斗、松本遼大（育成）
▼捕手 古川裕大、田宮裕涼、梅林優貴
▼内野手 上川畑大悟、清宮幸太郎、野村佑希、石井一成、有薗直輝、阪口楽、山田遥楓、細川凌平
▼外野手 江越大賀、五十幡亮汰、万波中正
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