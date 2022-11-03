SixTONES、ツアー開催を発表 来年1月から全国6都市26公演を予定
2022年11月3日 15時28分 (11月3日 16時06分更新)
人気グループ・SixTONESが3日、2023年1月から3月まで全国6都市でライブツアーを開催すると発表した。
公演は横浜アリーナのほか、広島グリーンアリーナ、福岡・マリンメッセ福岡A館、愛知・日本ガイシ スポーツプラザ ガイシホール、宮城・セキスイハイムスーパーアリーナ、北海道・真駒内セキスイハイムアイスアリーナ。全26公演を予定している。
■公演日程
横浜アリーナ（神奈川）
1月4日 18：00
1月5日 13：30／18：00
1月6日 13：30／18：00
1月7日 13：00／17：30
1月4日 18：00
1月5日 13：30／18：00
1月6日 13：30／18：00
1月7日 13：00／17：30
広島グリーンアリーナ（広島）
1月20日 13：30／18：00
1月21日 13：00／17：30
1月20日 13：30／18：00
1月21日 13：00／17：30
マリンメッセ福岡A館（福岡）
1月28日 13：00／17：30
1月29日 13：00／17：30
1月28日 13：00／17：30
1月29日 13：00／17：30
日本ガイシ スポーツプラザ ガイシホール（愛知）
2月25日 17：30
2月26日 13：00／17：30
2月25日 17：30
2月26日 13：00／17：30
セキスイハイムアイスアリーナ（宮城）
3月4日 17：30
3月5日 13：00／17：30
3月4日 17：30
3月5日 13：00／17：30
真駒内セキスイハイムアイスアリーナ（北海道）
3月17日 18：00
3月18日 13：00／17：30
3月19日 13：00／17：30
3月17日 18：00
3月18日 13：00／17：30
3月19日 13：00／17：30
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