9月5日に行われたプロレスの後楽園ホール大会が、BS朝日『ワールドプロレスリングリターンズ』で4日午後8時から放送されることが決定した。「金曜夜8時のプロレス」が34年ぶりに復活する。

今回は、コロナ禍以降初めて“声出し応援可”の大会として、9月5日に東京・後楽園ホールで行われた「オカダ・カズチカ、棚橋弘至 VS JONAH、シェイン・ヘイスト」などの模様を放送する。

地上波とBS朝日で放送中の『ワールドプロレスリング』を拡大し、テレビ朝日地上波で放送した試合の未公開部分も加え、メインの試合を長尺で届ける。さらに選手のインタビューなども含め、1時間のBS朝日オリジナル版となる。

■対戦カード

オカダ・カズチカ、棚橋弘至 VS JONAH、シェイン・ヘイスト

内藤哲也、SANADA、高橋ヒロム VS ザック・セイバーJr.、タイチ、エル・デスペラード

後藤洋央紀、YOSHI-HASHI、YOH、矢野通 VS EVIL、高橋裕二郎、SHO、ディック東郷

