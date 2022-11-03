Snow Man主演の『映画「おそ松さん」』が、初週売上DVD：5.0万枚を記録。同じく『映画「おそ松さん」超豪華コンプリート BOX［Blu-ray］』が初週売上Blu-ray Disc（以下BD）：8.4万枚を記録した。2022年11月3日発表の最新「オリコン週間DVDランキング」と「オリコン週間BDランキング」ともに1位を獲得した。

「週間DVDランキング」の「映画ジャンル」において、初週売上5.0万枚は今年度最高初週売上【※1】【※2】となった。

本作は、Snow Manが主演を務め、今年3月に劇場公開された映画『おそ松さん』のBlu-ray＆DVD作品。主題歌の「ブラザービート」は、「オリコン上半期ランキング2022 作品別売上数部門」の「シングルランキング」で、期間内売上85.9万枚【※3】で1位。2021年の「Grandeur」に続き、2年連続でSnow Man が上半期シングル1位を獲得している。

【※1】今年度は「2021/12/27付」よりスタート

【※2】「オリコン週間DVDランキング」の「映画ジャンル」における今年度初週売上TOP3（2022/11/7付現在）／1位：5.0万枚 『映画「おそ松さん」』（Snow Man／2022/11/7付）、2位：1.1万枚 『東京リベンジャーズ』（北村匠海／2022/1/3付）、3位 0.9万枚『99.9－刑事専門弁護士－THE MOVIE DVD』（松本潤／2022/6/20付）

【※3】集計期間：2021/12/27付〜2022/6/20付（実質集計期間：2021年12月13日〜2022年6月12日）

DVDランキングは1999/4/5付〜集計開始

BDランキングは2008/7/7付〜集計開始

＜クレジット：オリコン調べ（2022/11/7付：集計期間：2022年10月24日～10月30日）＞

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