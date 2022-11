新体制で決意を語ったEXILE THE SECOND(C)ORICON NewS inc.

ダンス&ボーカルグループ・EXILE THE SECOND(EXILE AKIRA、EXILE NESMITH、EXILE TETSUYA、EXILE SHOKICHI、橘ケンチ)が2日、都内で『EXILE THE SECOND FAN’S CONFERENCE』を開催。元メンバーの黒木啓司さんが、10月末に芸能界引退し、5人体制で初めての公の場となった。

同イベントでは、3年ぶりの新曲「Twilight Cinema」のリリースと5年ぶりのツアー『EXILE THE SECOND LIVE TOUR 2023 ~Twilight Cinema~』の開催を発表した。SHOKICHIは「啓司さんの思いものせてニューSECONDとして頑張りたい」と決意を語り、AKIRAも「啓司くんからも『楽しみ』と熱いメッセージをいただいた。新たな挑戦とSECONDのエンターテインメントを皆さんにお届けできれば」と願いを込めた。

続けて、早くも今年の漢字を問われると、橘は「始動の始」と回答。「SECONDの新しい道が始まり、心機一転感が強いので」と説明した。「パフォーマンスの皆さんはどこまでできるのっていう疑問があると思うけど、まだまだやります!表現者の感覚で言うと、これからより面白い時間になっていくと思う」と力を込めた。

