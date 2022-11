結婚後初公の場に登場したEXILE NESMITH (C)ORICON NewS inc.

ダンス&ボーカルグループ・EXILE /EXILE THE SECOND((EXILE AKIRA、EXILE NESMITH、EXILE TETSUYA、EXILE SHOKICHI、橘ケンチ)が2日、都内で行われた『EXILE THE SECOND FAN’S CONFERENCE』に登壇した。NESMITHは、HEY-SMITHのかなすと結婚後、初の公の場となった。

報道陣から「おめでとうございます」と声をかけられると、メンバーが素早く「おめでとうございます!!」と祝福。NESMITHはうれしそうな笑顔を見せ、「ありがとうございます」と感謝した。メンバーからはお祝いの会はまだできていないというが、EXILE AKIRAが「なかなか会えなかったけど、メッセージでお祝いしました」と明かした。

結婚後の心境の変化については「ある意味変わらずです。いろんな覚悟は生まれました」と語り「相手さんも音楽をやっているので、いいかたちでお互いを刺激し合える存在ではあるので、そのパワーをいいものにしていきたいと思います」と決意を新たにした。

NESMITHは10月25日、所属するLDHのホームページにて「この度、10月25日に、私EXILE NESMITHはかねてより交際しておりましたHEY-SMITHというバンドで活動されているかなすさんと結婚いたしました」と報告。続けて「このコロナ禍で多くの時間を一緒に過ごしていく中で、自分自身一人の男として彼女とのこれからの人生についても考え、2人で歩んでいくことを決意し、今日という日を迎えることとなりました」と伝えていた。

