ダンス&ボーカルグループ・EXILE THE SECOND(EXILE AKIRA、EXILE NESMITH、EXILE TETSUYA、EXILE SHOKICHI、橘ケンチ)が2日、都内で『EXILE THE SECOND FAN’S CONFERENCE』を行い、約3年ぶりとなる新曲のリリースと、5年ぶりとなるツアー『EXILE THE SECOND LIVE TOUR 2023 ~Twilight Cinema~』の開催を発表した。

同イベント冒頭で、VTRで新曲のリリースとツアーの開催を発表。会場からは大きな拍手が届けられ、涙ぐむファンの姿も。橘は「皆さんが涙ぐまれているので、僕もグッときました」と心境を吐露。AKIRAは「予想は裏切っても、期待は裏切りません」と自信を見せ、NESMITHは「今回はホールという場所でより近く、音やパフォーマンスを体感できる場所でできるので。楽しみですし、楽しみにしていただければ」と期待を高めた。

新曲のタイトルは「Twilight Cinema」(読み:トワイライトシネマ)で2023年2月22日の“EXILE THE SECONDの日”に発売する。楽曲の制作を担当したSHOKICHIが歌詞の一部を発表した。

また、ツアーについてTETSUYAは「僕らの思いや、ファンの皆さんがどうやったら喜んでくれるのかなというのを話して考えました。今回もSHOKICHIがタイトルを考えてくれました」とにっこり。SHOKICHIは「苦楽を共にしてきた啓二さんの引退は、僕らにとってもファンの皆さんにとっても、大きな出来事でした。これを1つの物語にするんだったら、さようならからしか迎えない道ってあると思うんですよね。あしたが来る夜明け前の薄明かりって、明日になるための準備だったりするので、僕たちの更なるSECONDストーリーをタイトルと共に、生き様をお見せできればいいなと思いました」とタイトルに込めた意味を語った。

ツアーは23年2月10日の広島公演を皮切りに16都市で20公演を予定している。

【ツアー詳細】

2月10日(金)広島文化学園HBGホール

2月12日(日)福岡サンパレス

2月25日(土)・26日(日)大阪・オリックス劇場

3月1日(水)・2日(木)愛知・名古屋国際会議場センチュリーホール

3月5日(日)新潟県民会館

3月8日(水)静岡・アクトシティ浜松 大ホール

3月25日(土)愛媛県県民文化会館

4月3日(月)・4日(火)埼玉・大宮ソニックシティ大ホール

4月7日(金)兵庫・神戸国際会館こくさいホール

4月8日(土)滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール

4月11日(火)岡山・倉敷市民会館

5月15日(月)ロームシアター京都

5月18日(木)宮城・仙台サンプラザホール

5月20日(土)石川・金沢歌劇座

5月25日(木)北海道・札幌文化芸術劇場 hitaru

6月1日(木)・2日(金)東京ガーデンシアター

