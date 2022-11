メディアミックスプロジェクト『D4DJ』発の4人組ユニット・Merm4id(読み:マーメイド)と、4人組ユニット・燐舞曲(読み:ロンド)が10月30日、東京・Zepp Hanedaで『Merm4id×燐舞曲 合同LIVE「FAKE OFF」』を開催し、コラボレーションステージを含めて全18曲を披露した。

Merm4idと燐舞曲は、テレビアニメ特別編『D4DJ Double Mix』でキャラクターとしての共演を果たしていたものの、リアルユニットとしてはこの日が初の合同ライブとなった。

昼公演では、『D4DJ Double Mix』のライブ映像が放映された後、燐舞曲(加藤里保菜、大塚紗英、つんこ)の単独ステージからライブがスタート。続いてMerm4id(平嶋夏海、岡田夢以、葉月ひまり、根岸愛)が登場し、早くもフロアのボルテージは最高潮に。そして、2ユニットでの合同楽曲「天使と悪魔」の初披露を経て、再び燐舞曲の単独ステージへと移った。最後に再び2ユニットが登場し「FAKE OFF」で締めくくった。

両ユニットともにライブ中のMCはなく、ノンストップで全18曲を披露。メンバーたちは最後にステージ前方に並ぶと、会場に集まったディグラー(※『D4DJ』ファンの総称)へ感謝の気持ちを伝えた。

Merm4idの根岸は、「このライブで、今が(トークとしては)第一声ということで。こんなにしゃべらないライブが今まであったかと…」とMCなしのライブスタイルの新鮮さについて話した。「燐舞曲さんはいつもライブでしゃべらない。楽屋ではあんなにしゃべっているのに…」と楽屋裏でのエピソードも明かしつつ、「燐舞曲さんのカッコいい感じにMerm4idもつられつつ、私たちらしいライブができたんじゃないかと思います」と笑顔を見せた。

これを受けて燐舞曲のつんこは「ほんまにありがとうね」と突然関西弁が飛び出し、「Merm4idさんとの2マンライブは初めてということで、どんな感じになるのかと思っていたんですけど、めちゃくちゃ楽しくライブをさせていただきました!」と感謝。「またMerm4idさんとライブができることを期待しております」と次の共演にも期待を寄せた。

Merm4idの葉月は、「コラボ楽曲を披露することによって、Merm4idっぽい燐舞曲さんと、燐舞曲さんっぽいMerm4idが見られたりして、それがコラボや2マンライブの醍醐味だなと思いました」「今後いろいろなユニットさんと2マンライブや3マンライブをやってみたい」と話し、「今度は8人でそろいたいね」と同日のライブ出演を体調不良で見合わせた燐舞曲・もものはるなとの共演も願った。

燐舞曲の大塚は「ももちゃん、観てるー!?」と配信カメラに元気よく手を振り、「キャラクターも含めた8人の思いでこのステージに立っております」とメッセージ。合同楽曲「天使と悪魔にちなんで「キャストを“天使”と“悪魔”でカテゴライズしたらどうなるのかなって」と切り出し、「コラボしたときの爆発力がすごかったと思うので、今度はトークでも『天使と悪魔選手権』とか、番組もやりたい!」と、ステージ外での共演も期待も口に。「そうやって未来のことが考えられるくらい、きょうは本当に楽しかったです!」と満面の笑みで語った。

Merm4idの岡田は「プロジェクトが始まった頃から、いつか合同ライブとかができたらいいなとずっと思っていました」と明かし、「アニメでも、観客のみなさんがいてライブが成立していたと思いますので、きょうもここにいるみなさんと、配信で観てくださっているみなさんがいて『FAKE OFF』というイベントができました。ありがとうございました」と感謝した。

燐舞曲の加藤は「椿(※青柳 椿/加藤が劇中で演じているキャラクター)を演じていると、いつもテンションがわからなくなってしまう」と切り出した。無口な性格のキャラクターにつられて「今もうまくしゃべれません」としながらも、「きょうは3人でしたが、届ける思いはいつもと同じでした」と、ライブにかけた思いの強さを伝えた。

最後にMerm4idの平嶋は、「燐舞曲さんとコラボするということで、どういうふうにしたらいいのかと少し悩んだりもした」と明かし、「でも、私たちは私たちらしく、ブチ抜けて明るく楽しく振り切ることで、それが燐舞曲さんとのいい対比になると思った」とライブ前の考えを語った。そして「まったく違うユニットなのにこうして一緒にライブができるのは本当に不思議で、ありがたいことだなと思いました」と心境を素直に語り、「これからもMerm4idと燐舞曲、応援よろしくお願いします」とあいさつし、ライブを締めくくった。

■『Merm4id×燐舞曲 合同LIVE「FAKE OFF」』昼公演セットリスト

【燐舞曲】

01. prayer[s]

02. Journey through the Decade

03. 「花の手錠と魔物の箱庭」

04. [Re] termination

05. 無限∞REBIRTH

06. BLACK LOTUS

【Merm4id】

07. I will never die

08. round and round

09. 4U

10. NO-NO

11. LOVE BITE

12. G.O.A.T

13. Live Life

【Merm4id×燐舞曲】

14. 天使と悪魔

【燐舞曲】

15. ニルヴァナ

16. DAYBREAK'S BELL

17. 群青のフローセカ

【Merm4id×燐舞曲】

18. FAKE OFF

関連キーワード アニメ