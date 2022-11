『劇場版 転生したらスライムだった件 紅蓮の絆編』(11月25日公開)主題歌を歌うMindaRyn(C)川上泰樹・伏瀬・講談社/転スラ製作委員会

異世界ファンタジー『転生したらスライムだった件』(通称『転スラ』)初の劇場版作品となる『劇場版 転生したらスライムだった件 紅蓮の絆編』(11月25日公開)の本予告映像と主題歌音源が解禁となり、さらに12以上の国と地域で12月より順次公開されることも発表された。

海外での公開予定地域は、アメリカ合衆国、イギリス、オーストラリア、ニュージーランド、南アフリカ共和国、カナダ、フランス、ドイツ、韓国、台湾、香港、中南米ほか(配給:Crunchyroll、MUSE、ANIPLUS)。今後、さらに国と地域が拡大される予定だ。

解禁となった本予告映像は、毒で侵された国、ラージャ小亜国へと向かう魔国連邦(テンペスト)の面々から始まる。ラージャに到着し、毒の原因を探るリムルは古い魔法陣を見つける。その後、ラージャに出入りしている行商人ラキュアが「計画が台無しにされた!」と激高しているシーンから、この国には何か裏があることがうかがえる。

ラージャのトワ女王に命を救われて生き延びていた、大鬼族(オーガ)の生き残りヒイロは、民のために自分の身を犠牲にして命を蝕まれているトワを想い、「この命、トワ様に返そう」と大いなる決意を固めるが…。ラキュアの不敵な笑みが不安を誘う。そして、何らかの理由から自我を失い暴走したヒイロは、弟分ベニマルに襲い掛かる。ベニマルは「その姿、どうしたヒイロ!?」と攻撃を制止しながら驚きを隠せない様子。ヒイロの身に一体何が起こったのか!?

そんな中、隣国の軍勢がラージャ小亜国への攻撃を開始したとの一報が入る。リムルの「みんなの力を貸してくれ」という号令のもと、魔国連邦(テンペスト)の面々も総員出動で仲間のために立ち上がる。トワも危険を顧みず“女神“の力を借りるために願い、それぞれの戦いは最高潮を迎える。

「この国ごと、灰にしてくれるわ!」とラキュアが咆哮する中、ヒイロにさらなる攻撃を受けるベニマルは「戻ってこい!兄者!!」と元の姿に戻るように願うが、そこへ身を挺してヒイロを止めようとするトワの勇敢な姿が映し出される。そしてラストはリムルの「ここできっちり始末してやる!」という覚悟を持ったせりふで締めくくられる。

この国が毒で侵された真実、“女神伝説”とは、ラキュアの本当の目的とは、ヒイロは正気に戻ることが出来るのか、そして、仲間たちは”絆“を守り抜くことができるのか、本編の見どころ満載の本予告映像となっている。

この映像の中で、タイ出身アニソンシンガー・MindaRyn(マイダリン)が歌う主題歌 「Make Me Feel Better」音源が解禁となった。MindaRynは、アニソンカバー動画を中心に発信するYouTuberとして活動していたところを、日本のレコード会社、ランティスに発掘され、2020年に日本のTVアニメのエンディングテーマでアーティストデビュー。その後、21年に担当したTVアニメ『転生したらスライムだった件 第2期』第2部の主題歌「Like Flames」を担当し、今回の劇場版でも主題歌を担当することとなった。

「Make Me Feel Better」は仲間との絆、仲間との強いつながりを歌った曲であり、今作のテーマでもある”絆”という共通のキーワードをもとに制作され、作品を象徴するかのような楽曲に仕上がっている。

■MindaRynのコメント

「Make Me Feel Better」は、仲間との絆、仲間との強いつながりを歌った曲なので、すごく雰囲気が明るくて、希望が感じられる歌詞とメロディーです。大変なことを仲間たちと一緒に乗り越えたあと、その先にある幸せを想いながら歌いました。「光の向こう」という歌詞がこの曲のキーワードだと思っていて、その歌詞をリピートしているのですが、歌い方が少しずつ変わっています。

この曲のテーマは“仲間との絆”がメインなので、映画の中で描かれているリムルとテンペストの仲間たちの絆や、ヒイロとベニマルの絆など、大切な人のためなら何があっても乗り越えられるという感じが、とてもリンクしているなと思います。

注目してほしい歌詞は「Thinking of you, I got myself back」という部分です。この歌詞は「あなたのことを考えて、自分を取り戻した」という意味で、劇場版の中でヒイロが昔の仲間のことを思い出すシーンがあるのですが、この劇場版を見終わった後、この曲を聴いて、あらためてその歌詞に注目して聴いてもらいたいです。

今回は劇場版ということで、アニメからスケールアップしていると思うので、とってもワクワクしています。私も早く映画館で観たいです。「Make Me Feel Better」は、仲間との絆や冒険が終わった後のさわやかな気持ちを感じられる一曲になっています。ぜひ、主題歌も映画と一緒に劇場で楽しんで下さい!!

