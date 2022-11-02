Travis Japan、デビュー作が「デジタルシングル」初登場1位 宮近海斗「メンバーで喜び合っています」【オリコンランキング】
2022年11月2日 04時00分 (11月2日 06時05分更新)
Travis Japan（トラヴィス ジャパン）の「JUST DANCE!」が、10月28日の配信開始から3日間でDL数6.7万DL（66,716DL）を記録し、11月2日発表の最新「オリコン週間デジタルシングル（単曲）ランキング」で初登場1位を獲得した。
初週DL数6.7万DL（66,716DL）は、米津玄師「KICK BACK」を超えて今年度最高初週DL数【※1】【※2】に。また、5位には「JUST DANCE! （tofubeats Remix）」、6位には「JUST DANCE! （Yaffle Remix）」もランクインし、Travis Japanの楽曲が3曲TOP10入りした。
この記録にリーダーの宮近海斗は、「たくさんの人に、僕たちの『JUST DANCE!』を楽しんでもらえていることを、うれしく思っています！ そしてなんと、ランキングに自分たちの楽曲があることも初めてで、メンバーでとても喜び合っています！」と喜びのコメント。続けて、「引き続きたくさん皆様に、”JUST DANCE!”していただきたいです！」とアピールした。
Travis Japanは、10月28日に「JUST DANCE!」を全世界配信リリースし、メジャーデビューを果たした。
【※1】今年度は「2021/12/27付」よりスタート
【※2】「オリコン週間デジタルシングル（単曲）ランキング」初週DL数今年度TOP5※2022/11/7付現在／1位：6.7万DL（66,716DL）Travis Japan「JUST DANCE!」（2022/11/7付）、2位：6.3万DL（63,372DL）米津玄師「KICK BACK」（2022/10/24付）、3位：5.8万DL（58,026DL）King Gnu「カメレオン」（2022/3/14付）、4位：4.4万DL（44,265DL） 米津玄師「POP SONG」（2022/2/21付）、5位：4.0万DL（40,365DL）Aimer「朝が来る」（2022/1/24付）
【※2】「オリコン週間デジタルシングル（単曲）ランキング」初週DL数今年度TOP5※2022/11/7付現在／1位：6.7万DL（66,716DL）Travis Japan「JUST DANCE!」（2022/11/7付）、2位：6.3万DL（63,372DL）米津玄師「KICK BACK」（2022/10/24付）、3位：5.8万DL（58,026DL）King Gnu「カメレオン」（2022/3/14付）、4位：4.4万DL（44,265DL） 米津玄師「POP SONG」（2022/2/21付）、5位：4.0万DL（40,365DL）Aimer「朝が来る」（2022/1/24付）
「週間デジタルシングル（単曲）ランキング」は「2017/12/25付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2022/11/7付：集計期間：2022年10月24日～10月30日）＞
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