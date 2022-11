平本蓮 (C)ORICON NewS inc.

今月6日に開催される『ANGEL CHAMPAGNE presents RIZIN LANDMARK 4 in NAGOYA』(ドルフィンズアリーナ)の会見が5日、YouTubeで生配信され、平本蓮(24)と鈴木千裕(23)が出席した。

今成正和(46)と対戦予定だった摩嶋一整(31)が負傷のため欠場し、代理として鈴木が出場すること、同大会のメインで弥益ドミネーター聡志(32)と対戦する平本が予定通り出場することがRIZINの榊原信行CEOから伝えられた。

平本は足を骨折していたことを明かしたが、参戦を決めた理由について朝倉未来の存在があったといい「メイウェザー戦での頭痛を理由に試合に出ないと腑抜けたことを言っていて、これは時代の変わり目で自分が時代をつくるんだと決意した。今回けんかと言うか自分の実力を信じてやってみようと思って」と語り、「朝倉未来ありがとう!」と皮肉を浴びせた。

そこで止まらず、朝倉未来への悪口を言いまくる平本に、鈴木が「なげえよ!みんなお前のせいで振り回されてるんだからな!」と突っ込むと平本も「うるせえ!」と反撃し、一触即発の雰囲気に。司会から「対戦相手が違いますよ」と注意されてしまう始末となった。

◆『ANGEL CHAMPAGNE presents RIZIN LANDMARK 4 in NAGOYA』

日時:11月6日(日) 後0:30開場/後2:00開始(予定)

会場:ドルフィンズアリーナ(愛知県体育館)

チケット:発売中

PPV:ABEMA、RIZIN STREAM PASS ほか

●対戦カード(対戦順)

【OPファイト】佐藤執斗 VS KAZUNORI(53キロ契約)

【OPファイト】久保健太 VS 秀義(57キロ契約)

【OPファイト】日比野“エビ中”純也 VS 吉田陸(61キロ契約)

第1試合 奥田啓介VS 久保優太(66キロ契約)

第2試合 魚井フルスイング VS ヤン・ジヨン(61キロ契約)

第3試合 アラン“ヒロ”ヤマニハ VS 川村泰博(61キロ契約)

第4試合 青井人 VS 鈴木博昭(66キロ契約)

第5試合 中村優作 VS 征矢貴(57キロ契約)

第6試合 SARAMI VS ラーラ・フォントーラ(49キロ契約)

第7試合 カルリ・ギブレイン VS 貴賢神(無差別級)

第8試合 ミノワマンZ VS 侍マーク・ハント(120キロ契約)

第9試合 元谷友貴 VS 倉本一真(61キロ契約)

第10試合 今成正和 VS 鈴木千裕(66キロ契約)

第11試合 弥益ドミネーター聡志 VS 平本蓮(70キロ契約)

