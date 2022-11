平本蓮 (C)ORICON NewS inc.

今月6日に開催される『ANGEL CHAMPAGNE presents RIZIN LANDMARK 4 in NAGOYA』(愛知・ドルフィンズアリーナ)の会見が5日、YouTubeで生配信され、平本蓮(24)と弥益ドミネーター聡志(32)の対戦が66キロ契約から70キロ契約に変更されたことが発表された。

平本は足を骨折していたことを明かし、「3週間くらいトレーニングできない状況が続いて、自分の中でも悩みました。過去一の強敵なので、こんなんじゃ戦えないんじゃと弱気になったり、不安な部分もあり、メンタル的にも追い込まれていた」と心境を吐露。

しかし、参戦を決めた理由について朝倉未来の存在があったといい「メイウェザー戦での頭痛を理由に試合に出ないと腑抜けたことを言っていて、これは時代の変わり目で自分が時代をつくるんだと決意した。今回けんかと言うか自分の実力を信じてやってみようと思って」と語り、「朝倉未来ありがとう!」と皮肉を浴びせた。

■『ANGEL CHAMPAGNE presents RIZIN LANDMARK 4 in NAGOYA』

日時:11月6日(日) 後0:30開場/後2:00開始(予定)

会場:ドルフィンズアリーナ(愛知県体育館)

チケット:発売中

PPV:ABEMA、RIZIN STREAM PASSほか

■対戦カード(対戦順)

【OPファイト】佐藤執斗 VS KAZUNORI(53キロ契約)

【OPファイト】久保健太 VS 秀義(57キロ契約)

【OPファイト】日比野“エビ中”純也 VS 吉田陸(61キロ契約)

第1試合 奥田啓介VS 久保優太(66キロ契約)

第2試合 魚井フルスイング VS ヤン・ジヨン(61キロ契約)

第3試合 アラン“ヒロ”ヤマニハ VS 川村泰博(61キロ契約)

第4試合 青井人 VS 鈴木博昭(66キロ契約)

第5試合 中村優作 VS 征矢貴(57キロ契約)

第6試合 SARAMI VS ラーラ・フォントーラ(49キロ契約)

第7試合 カルリ・ギブレイン VS 貴賢神(無差別級)

第8試合 ミノワマンZ VS 侍マーク・ハント(120キロ契約)

第9試合 元谷友貴 VS 倉本一真(61キロ契約)

第10試合 今成正和 VS 鈴木千裕(66キロ契約)

第11試合 弥益ドミネーター聡志 VS 平本蓮(70キロ契約)

