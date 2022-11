水原希子 (C)ORICON NewS inc.

モデルの水原希子(32)が10月31日、自身のインスタグラムを更新。ランジェリー姿の美ボディショットを公開した。

水原は「I get messages from the stars」というコメントとともに、アート&カルチャー誌『Sleek』での撮影カットをアップ。宇宙服のコスチューム×ランジェリーという斬新なスタイリングで、引き締まったヒップなど抜群ボディをあらわにしている。

この投稿に「可愛すぎます ヒップが素敵!」「素敵&Sexy」「love thissssssssssss」「希子さん、色っぽいですねぇ~~」「これほんとにかわいすぎて衝撃でした」など絶賛の声が寄せられた。

