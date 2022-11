鈴木千裕 (C)ORICON NewS inc.

今月6日に開催される『ANGEL CHAMPAGNE presents RIZIN LANDMARK 4 in NAGOYA』(ドルフィンズアリーナ)の会見が5日、YouTubeで生配信され、今成正和(46)と対戦予定だった摩嶋一整(31)が負傷のため欠場し、代理として鈴木千裕(23)が出場することが発表された。

RIZINの榊原信行CEOは摩嶋について「左肘関節内側側副靭帯損傷でドクターストップになってしまった。注目されていたカードなので残念ではありますが、急遽、鈴木千裕選手が出場します」と説明した。

摩嶋からは「この度、自分の練習中のケガにより、出場を辞退することになりました。対戦相手の今成選手、RIZIN関係者のみなさま、試合を楽しみにしてくださった選手のみなさまには本当に申し訳ないと思っております。まずはケガをしっかり直して次の試合ではさらに強くなった姿を見せたいと思いますので、そのときはよろしくお願いいたします」とコメントが届いた。

また、同大会のメインで弥益ドミネーター聡志(32)と対戦する平本蓮(24)も出席。これまでの試合に向けてはツイッターで強気な発言を繰り返していたが、今回の試合に向けては更新が滞っていたことから、ファンからは欠場を心配する声もあがっていたが、予定通り出場する。

◆『ANGEL CHAMPAGNE presents RIZIN LANDMARK 4 in NAGOYA』

日時:11月6日(日) 後0:30開場/後2:00開始(予定)

会場:ドルフィンズアリーナ(愛知県体育館)

チケット:発売中

PPV:ABEMA、RIZIN STREAM PASS ほか

●対戦カード(対戦順)

【OPファイト】佐藤執斗 VS KAZUNORI(53キロ契約)

【OPファイト】久保健太 VS 秀義(57キロ契約)

【OPファイト】日比野“エビ中”純也 VS 吉田陸(61キロ契約)

第1試合 奥田啓介VS 久保優太(66キロ契約)

第2試合 魚井フルスイング VS ヤン・ジヨン(61キロ契約)

第3試合 アラン“ヒロ”ヤマニハ VS 川村泰博(61キロ契約)

第4試合 青井人 VS 鈴木博昭(66キロ契約)

第5試合 中村優作 VS 征矢貴(57キロ契約)

第6試合 SARAMI VS ラーラ・フォントーラ(49キロ契約)

第7試合 カルリ・ギブレイン VS 貴賢神(120キロ契約)

第8試合 ミノワマンZ VS 侍マーク・ハント(120キロ契約)

第9試合 元谷友貴 VS 倉本一真(61キロ契約)

第10試合 今成正和 VS 鈴木千裕(66キロ契約)

第11試合 弥益ドミネーター聡志 VS 平本蓮(66キロ契約)

