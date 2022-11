LDH所属EXILE TRIBE 8グループのファンクラブがオープン

大手芸能プロダクションLDH所属のEXILE、三代目 J SOUL BROTHERS、劇団EXILE、GENERATIONS、THE RAMPAGE、FANTASTICS、BALLISTIK BOYZ、PSYCHIC FEVERの8グループそれぞれの新ファンクラブが1日、一斉にオープンした。

新ファンクラブでは、ライブ、舞台、イベントなどのチケット一次先行受付を実施するとともに、8グループいずれかの新ファンクラブに入会していると、全グループのチケット先行に申し込みが可能な「EXILE TRIBE FC(二次)先行」枠が新設される。これに伴い、該当新ファンクラブの一次先行で落選した場合も、二次先行で同じアーティストのライブチケットに申込みが可能になるなど、これまで以上にチケット先行申込みの機会を得ることができる。

各ファンクラブサイト限定コンテンツも順次公開。おなじみのオリジナル壁紙や抽選プレゼント、イベント招待、スペシャルコンテンツや特典をゲットできるポイントサービス「POINT STAGE」、インタビューを中心とした「EXILE TRIBE MAGAZINE」などの新たなコンテンツも登場。新ファンクラブごとの入会特典やオリジナルデザインされたデジタル会員証、個性豊かなバースデーメールなども注目だ。

さらに、新しい8つのファンクラブをつなぐ「EXILE TRIBE FAMILY ID」が誕生した。同タイミングにスタートした共通IDサービス「EXILE TRIBE FAMILY ID」(登録無料)を発行の上、入会が可能。1つのIDで複数のEXILE TRIBEのファンクラブサービスを楽しむことができる。

この新ファンクラブの発足により、現ファンクラブ「EXILE TRIBE FAMILY」のサービス提供終了(サービス終了は2024年1月末)も発表されたが、「EXILE TRIBE FAMILY」の会員番号や会員歴は、新共通IDサービス「EXILE TRIBE FAMILY ID」へ引き継ぐことができ、長期継続記念品などの特典付与に反映される。

■新ファンクラブサイト

・EXILE OFFICIAL FAN CLUB

・三代目 J SOUL BROTHERS OFFICIAL FAN CLUB ~MATE~

・劇団EXILE OFFICIAL FAN CLUB

・GENERATIONS OFFICIAL FAN CLUB

・THE RAMPAGE OFFICIAL FAN CLUB

・FANTASTICS OFFICIAL FAN CLUB

・BALLISTIK BOYZ OFFICIAL FAN CLUB

・PSYCHIC FEVER OFFICIAL FAN CLUB

■新共通IDサイト

・EXILE TRIBE FAMILY ID

※2022年11月1日よりスタートする新ファンクラブの登録を1つのメールアドレスとパスワードで利用できる共通IDサービス(登録無料)

