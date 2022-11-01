ENHYPEN『定め』（ユニバーサル ミュージック／2022年10月26日発売） （P）&（C） BELIFT LAB Inc.

男性7人組グループ・ENHYPEN（エンハイプン）の最新アルバム『定め』（さだめ）が、初週23.3万枚を売り上げ、11月1日発表の最新「オリコン週間アルバムランキング」で1位を獲得した。

ENHYPENの同ランキングでの1位獲得は、2022/8/1付の前作『MANIFESTO : DAY 1』に続く、5作連続・通算5作目。海外アーティストによる「アルバム連続1位獲得作品数」記録を、マライア・キャリー、TWICE、SEVENEENと並んでいた歴代3位タイから、歴代単独3位【※】とした。また、初週売上23.3万枚は、『MANIFESTO : DAY 1』の2022/8/1付週間売上12.2万枚を上回る、自己最高週間売上を記録した。

本作は、ENHYPENの日本1stアルバム。これまでにリリースされた話題曲の日本語版、「Future Perfect （Pass the MIC） [Japanese Ver.]」や「Blessed-Cursed [Japanese Ver.]」などを収録。さらに、ドラマ『最高のオバハン 中島ハルコ』（東海テレビ・フジテレビ系）の第2シリーズの主題歌「Make the change」や「Always」などの日本オリジナル楽曲も収録されている。

なお、11月からはデビュー後初となるワールドツアーの日本公演『ENHYPEN WORLD TOUR ‘MANIFESTO’ in JAPAN』の開催を予定している。

【※】海外アーティストによる「アルバム連続1位獲得作品数」記録（2022/11/7付現在）※同一順位は達成順／1位：TOMORROW X TOGETHER、BTS（6作連続）、3位：ENHYPEN（5作連続）、4位：マライア・キャリー、TWICE、SEVENTEEN（4作連続）

＜クレジット：オリコン調べ（2022/11/7付：集計期間:2022年10月24日〜10月30日）＞

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