『RIZIN LANDMARK 4 in NAGOYA』メインで対戦する平本蓮(左)と弥益ドミネーター聡志(右)【写真は9月25日の『RIZIN.38』での試合発表時のもの】 (C)RIZIN FF

11月6日に開催される『RIZIN LANDMARK 4 in NAGOYA』(ドルフィンズアリーナ)に関する記者会見が、あす11月1日午後5時から行われることが発表された。

RIZINのオフィシャルYouTubeチャンネルでライブ配信される。

◆『ANGEL CHAMPAGNE presents RIZIN LANDMARK 4 in NAGOYA』

日時:11月6日(日) 後0:30開場/後2:00開始(予定)

会場:ドルフィンズアリーナ(愛知県体育館)

チケット:発売中

PPV:ABEMA、RIZIN STREAM PASS ほか

●対戦カード

弥益ドミネーター聡志 VS 平本蓮(66キロ契約)

元谷友貴 VS 倉本一真(61キロ契約)

今成正和 VS 摩嶋一整(66キロ契約)

カルリ・ギブレイン VS 貴賢神(120キロ契約)

SARAMI VS ラーラ・フォントーラ(49キロ契約)

ミノワマンZ VS 侍マーク・ハント(120キロ契約)

青井人 VS 鈴木博昭(66キロ契約)

中村優作 VS 征矢貴(57キロ契約)

魚井フルスイング VS ヤン・ジヨン(61キロ契約)

アラン“ヒロ”ヤマニハ VS 川村泰博(61キロ契約)

奥田啓介VS 久保優太(66キロ契約)

【OPファイト】日比野“エビ中”純也 VS 吉田陸(61キロ契約)

【OPファイト】久保健太 VS 秀義(57キロ契約)

【OPファイト】佐藤執斗 VS KAZUNORI(53キロ契約)

