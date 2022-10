日本ドームツアー『Bruno Mars Japan Tour 2022』5公演で約21万人を熱狂させたブルーノ・マーズ(C)Bruno Mars

グラミー賞を15冠受賞している米人気歌手ブルーノ・マーズの約4年ぶりとなる来日公演で、初のドームツアー『Bruno Mars Japan Tour 2022』が30日、東京ドームでファイナルを迎えた。チケットは追加公演を含めて即日完売。急きょ販売された見切れ席の当日券も即完売となり、5公演計21万人を狂喜乱舞させた。東京公演初日には、2020年9月に活動休止前の嵐へ楽曲提供した「Whenever You Call」を弾き語りで歌うサプライズも。世界最高峰のエンターテイナーが、歌、ダンス、演奏でも満員の観客をしびれさせた。

26日に行われた東京ドーム3days初日。この日が自身初の東京ドームのステージとなったブルーノ・マーズのシルエットが映し出されると、待ち焦がれたファンが沸き上がった。幕が切って落とされ「Moonshine」からスタート。赤いレーザービームが客席へ放たれるなか、バンダナにサングラスをしたブルーノは「トーキョードーム!」と叫び、いきなり興奮のるつぼと化した。

2016年の大ヒットアルバムの表題曲「24K Magic」では、軽快なステップとターンで魅せ、東京ドームを巨大ダンスフロア化。ブルーノは「コンニチハ、トーキョー!」と日本語で叫ぶと、東京ドーム初ステージの“スペシャルナイト”を迎えたことに感謝を伝えた。

今回はニューアルバムを携えてのツアーではなく、約2時間にわたってヒット曲のオンパレード。2016年発表のアルバム『24K Magic』収録のメガヒット曲も次々と披露され、「Finesse」ではバンドメンバーのザ・フーリガンズとともに、おなじみのダンスブレイクを軽快に踊る。「Perm」ではステージを右へ左へと移動して観客をあおり、ステージ中央に戻ると華麗な足さばきでも魅せた。「That’s What I Like」では歌詞の一部を「カワイイ」に替え、ほっぺたにダブルピースをくっつけるかわいさで観客を悶絶させた。

「Billionaire」では「アイシテマス」を連呼。ザ・フーリガンズに「言いすぎ?」と確認するも「いや、言いすぎじゃない」と言って、再び「アイシテマス」とささやく。「Wake Up in the Sky」からシームレスに「Please Me」を続けて魅了すると、今回の来日公演でギターを担当している日系ブラジル人のギタリスト、マテウス・アサトの4分以上におよぶギターソロでも惹きつけた。

観客がスマートフォンのライトを一斉に点灯し、光の海の中での歌唱となった「Versace On the Floor」に続いては、ブルーノが観客に向けて「君をとっても愛してる。とっても、君をとっても、愛してる」と日本語で愛の告白。さらに、ギターをつま弾きながら「君を~とっても愛してる~愛してる~」と歌い始め、ザ・フーリガンズとの美しいハーモニーで耳福をもたらすと「Marry You」へ。ブルーノはギターを弾きながら飛び跳ねてプロポーズソングを歌い、観客は左右に手を振って一体化。「Runaway Baby」では、なめらかな“JBステップ”などのダンスでも大いに沸かせた。

終盤に突入する前には「ゲームをしよう」と提案。ブルーノがピアノ弾き語りで一節歌い、続きを歌えたら観客の勝ちというもの。ブルーノも制作に参加したCeeLo Greenの「F**k You」を観客が歌うと「1ポイント、トーキョー!」とにっこり。フィーチャリングで参加したSnoop Dogg & Wiz Khalifaの「Young Wild and Free」でも観客が2ポイント目をゲットして勝利した。

ポロンとピアノを鳴らすと「上を向いて歩こう」(坂本九)を一節歌唱。続いて、「嵐のために曲を書いたんだけど、みんな知ってるかな?」と投げかけ、2020年9月、活動休止前の嵐のために書き下ろした「Whenever You Call」を弾き語りでワンフレーズ歌うサプライズでも観客を喜ばせた。

そのままピアノ弾き語りメドレーとなり、「Talking to the Moon」「Nothin’ On You」に続いて、ブルーノとアンダーソン・パークのスーパーデュオ、シルク・ソニックの楽曲で、今年4月に行われた『第64回グラミー賞』で主要2部門を含む4冠を受賞した「Leave the Door Open」を披露。どこまでも伸びていく美しいファルセットを響かせた。

クライマックスでは、切ない失恋ソング「When I Was Your Man」をキーボードの伴奏のみで情感たっぷりに歌い上げ、観客の涙腺を刺激。「Grenade」は真っ赤な照明の下、ファイヤーボールが次々と上がる演出で始まり、無数の照明がサーチライトのように客席を駆け巡るなかギターソロも披露し、緊迫感のあるアレンジで観客を圧倒した。

一転、ブルーノが見えなくなるほどのゴールドの紙吹雪が大量に降り注いだ「Locked Out of Heaven」では、会場中の観客が飛び跳ねる。熱気が最高潮となるなか、本編ラストはデビューシングル「Just the Way You Are」。キラキラとしたイントロで観客の胸をときめきせると、何度もサビを歌って大盛り上がり。アンコールではYouTubeでのミュージックビデオ再生数47億回を突破するマーク・ロンソンとのコラボ曲「Uptown Funk」で東京ドームを揺らし、幸せな余韻を残して颯爽とステージをあとにした。

■『Bruno Mars Japan Tour 2022』東京ドーム公演Day 1セットリスト

01. Moonshine

02. 24K Magic

03. Finesse

04. Treasure

05. Perm

06. Billionaire

07. Chunky

08. That’s What I Like

09. Wake Up in the Sky~Please Me

10. Versace On the Floor

11. Marry You

12. Runaway baby

13. F**k You~Young Wild and Free~上を向いて歩こう(坂本九)~Whenever You Call(嵐)~Talking to the Moon~Nothin’ On You~Leave the Door Open

14. When I Was Your Man

15. Grenade

16. Locked Out of Heaven

17. Just the Way You Are

【アンコール】

18. Uptown Funk

