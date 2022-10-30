格闘家の那須川天心が、きょう30日に東京・後楽園ホールで開催される『RISE 162』に参戦することが発表された。6月19日の『THE MATCH 2022』以来のリングとなり、寺戸伸近の引退エキシビションマッチの相手を務める。

寺戸VS那須川は、第10試合で実現し、同じくRISEバンタム級のベルトを巻いたもの同士の顔合わせとなる。RISE、キックボクシング界の功労者である寺戸が最後に最強の相手と拳を交えることとなった。

■RISE162 試合順

メインイベント 初代RISEフライ級（-51.5kg）王座決定戦 3分5R無制限延長R

田丸 辰（TRY HARD GYM／初代RISEスーパーフライ級王者）

数島大陸（及川道場／第30回全日本新空手道選手権大会 K-3GRAND PRIX 2019軽軽量級優勝）

第10試合 寺戸伸近 引退エキシビションマッチ

寺戸伸近（Booch Beat／第2代RISEバンタム級王者、元ISKA K-1ルール世界スーパーバンタム級王者、第5代Krushスーパー・バンタム級王者、第2代M-1バンタム級王者、第24代全日本バンタム級王者）

那須川天心（TARGET/Cygames／初代RISE世界フェザー級王者、RISE WORLD SERIES 2019 -58kg級トーナメント優勝、第6代RISEバンタム級王者）

第9試合 バンタム級（-55kg） 3分3R延長1R

寺山遼冴（フリー／同級10位、第3代王者DEEP☆KICK 53kg級王者、CKC 2021 -54kgトーナメント優勝）

京介（TOP DIAMOND／スーパーフライ級6位）

第8試合 バンタム級（-55kg） 3分3R延長1R

有井渚海（ARROWS GYM／CKC 2021 -54kgトーナメント準優勝）

彪司（TEAM TEPPEN／スーパーフライ級9位、King of Rookie 2021 -53kg級優勝）

第7試合 ミニフライ級（-49kg）3分3R延長1R

AKARI（TARGET／同級1位、ミニフライ級 NEXT QUEENトーナメント 2021優勝）

ERIKO（TKDJ市川式／同級4位）

第6試合 -55kg契約 3分3R延長1R

聖愛（魁塾／フライ級5位、初代WMC女子日本スーパーフライ級王者、元ミネルヴァスーパーフライ級王者）

村上悠佳（TEAM TEPPEN）

第5試合 スーパーフライ級(-53kg） 3分3R延長1R

金子 梓（新宿レフティージム／同級8位）

長谷川海翔（誠剛館／第4代DEEP☆KICK-53kg級王者）

▼第4試合 スーパーフェザー級（-60kg） 3分3R延長1R

小野幹晃（IGGY HANDS GYM／同級4位）

岩郷泰成（EX ARES／DEEP☆KICK−60kg級2位）

▼第3試合 フェザー級（-57.5kg） 3分3R延長1R

×山科直史（極真会館／同級13位）

◯Shin（team FIST）

※山科が2kg以上の計量オーバーのため失格。Shinの不戦勝

第2試合 バンタム級（-55kg） 3分3R

小只直弥（TBF）

福井萌矢（建武館／King of Rookie 2021 -55kg級優勝）

第1試合 -45kg契約 3分3R

辻井和花（BRING IT ONパラエストラAKK／2021年Amateur RISE Nova全日本女子トーナメント -47kg級優勝）

小林穂夏（NEXT LEVEL渋谷／JAPAN CUP 2022 女子-50kgトーナメント準優勝）

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