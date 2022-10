ニッポン放送『オールナイトニッポン55周年記念 佐久間宣行のオールナイトニッポン0 presents ドリームエンターテインメントライブin 横浜アリーナ』の模様

テレビプロデューサーの佐久間宣行氏がパーソナリティーを務める『佐久間宣行のオールナイトニッポン(ANN)0(ZERO)』(毎週水曜 深3:00)の音楽イベント『オールナイトニッポン55周年記念 佐久間宣行のオールナイトニッポン0 presents ドリームエンターテインメントライブin 横浜アリーナ』が29日、横浜アリーナで開催された。豪華メンバーによるライブと企画の数々に、会場は「チュロスペンライト」がゆらめく熱気あふれるものとなった。

会場の光景を見た佐久間氏は「うーわ、マジかよ!すげーな。うわーすごいイカれた光景だ。チュロスの山だ!これが横アリの景色!オールナイトニッポンのテーマ曲(ビタースウィート・サンバ)が流れているけど、これでしゃべったことないから(笑)。3年半前にスタートしたこの番組、4年目でこの光景っていうのは信じられないです、みなさんのおかげです。ありがとうございます!感慨深くて、これ見たら一瞬涙出るかなと思ったんですけど、これチュロスだと思ったら、自然と涙も引いていく」と笑いを交えながら、喜びを語った。

その上で「僕は1997年、第1回フジロックに参戦して。そんな10代だった自分がサラリーマンになって、やめた2年後に音楽フェスの司会をしているとは不思議なもんです」と感慨深げ。今回のライブにおける自身の立ち位置について「Mステスーパーライブのタモリさんみたい」と評した佐久間氏だが、親交のある『Creepy Nutsのオールナイトニッポン』(毎週月曜 深1:00)とのやり取り、このイベントで初解禁した秘話も飛び出す中、ライブが幕開けした。

トップバッターは、ラジオ愛あふれる言動も話題の花澤香菜。26日深夜放送の『佐久間ANN0』内で、佐久間氏が放ったフレーズを引用しながら「ラジオの匂いに引き寄せられて、やってきた虫、花澤香菜です!」とあいさつ。「駆け引きはポーカーフェイス」「Moonlight Magic」「SHINOBI-NAI」「恋愛サーキュレーション」を歌い上げた。

佐久間氏は「ラジオの匂いがするところに集まる虫とか言っていたんですけど、きれいな蝶でした。これが本来の姿です(笑)。あれが花澤香菜さんです」と呼びかけた。ライブ後には、ラジオブースを模したセットで、佐久間氏とトークを行っていったが「楽しいですね。もう、みんながラジオ好きなんですね。飛び込みたい(笑)。日本一大きなラジオオフ会っていうことですもんね」と熱い思いを伝え、ラジオトーク全開となった。

余韻も冷めやらぬ中、黒沢かずこ扮する「千手観音かずこ」が登場し「キューティーハニー」で大暴れ。佐久間氏も「ちょっと体感して思ったんだけど、おもしろパートに突入するの早くない(笑)?」とツッコミを入れる中、はんにゃの金田哲が登場し「Onaraはずかしくないよ」を歌唱。芸人パートのトリは、三四郎・相田周二扮するしゅーじまんで「Stanby」としっとりと歌った。その後は、4人でトークを行い、ここだけの濃密なトークが展開され、番組イベントクイズも行われた。

続けて登場したのはRHYMESTER。「Future Is Born」「Back&Forth」「梯子酒」「初恋の悪魔-Dance With The Devil」「The Choice Is Yours」の5曲を披露した。MCパートでは、宇多丸が「あー緊張するー。だって、アウェイなんだもん(笑)。さっきから、みんな番組に対する愛が、オールナイトニッポンに対する愛があふれかえっているけど、オレ、赤坂から来たんだもん」とぶっちゃけ、笑いを誘った。圧巻のパフォーマンス後に行われた佐久間氏とのトークでは、Creepy Nutsの話題になり、宇多丸がR-指定の話題を受けて「彼らの幸せを祈っています」とエールを送るも「松永、アイツすぐ泣くんですよ(笑)。めちゃくちゃ尊敬しているのと、ディスるしかないんだよな」と笑わせた。その後も『アフター6ジャンクション』での宇内梨沙アナの話題などで盛り上がった。

そして行われたのは、会場参加型の「チュロ上げゲーム」。いたって真剣な表情を浮かべる佐久間氏が、淡々とゲームに臨んでいく。そんな中、おもむろに「挑戦者が現れた」とのテロップが流れると、花澤が登場し、2人でチャレンジした。さらに、宇多丸も参戦し、3人での盛大な「チュロ上げゲーム」が展開された。

大トリはサンボマスター。「ヒューマニティ!」「孤独とランデブー」「できっこないをやらなくちゃ」「花束」を歌い上げると、MCパートで、山口隆が「いやいやいや、ありがとね。オレは本当にここまでみんな完璧だし、だけどひとつだけ不満なことあるんだ。言っていいか。悪いけど、ここまですばらしいフェスなのに、出演者の中でひとりだけ、歌ってない男がいるわけですよ」と佐久間氏を呼び込んだ。佐久間氏が「ホントですか?僕の明治の歌を聞いたでしょう?それでもいいんですね?」と念押しした上で、一緒に「世界をかえさせておくれよ」を熱唱した。

歌唱を終えて、佐久間氏は「イカれたラジオリスナーのみなさん、毎日いろんなことありますけど、こんな夜もありますねー!ラジオ最高ー!」と絶叫。最後は「佐久間トロッコ」。トロッコに乗った佐久間氏が、フリップを手にしながら1周していくと「これで、本当にお開きです。エンタメが厳しくなりながらっていう時に、イカれたラジオリスナーが1万人集まって、いろんなジャンルが等しく盛り上がられるイベントができて。アーティストのみなさんが、いいお客さんのみなさんだとおっしゃっていました。本当にいいラジオをやらせていただきました。これからも続けていきたいです。野郎ども、港に別れを告げろ、ヨーソロー!」と締めくくった。

配信のアーカイブ期間は11月13日までで、同日の午後8時まで発売されている。

関連キーワード エンタメ総合