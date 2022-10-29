『Asia Artist Awards』イム・ヨンウン出演決定 パク・ミニョン、ハン・ソヒ、少女時代ユリらも名古屋に集結
2022年10月29日 14時47分 (10月29日 16時06分更新)
アジアと韓国で最も輝いたK-POP、ドラマ、映画を表彰するアジア最大級の授賞式『2022 Asia Artist Awards』（12月13日、愛知・日本ガイシホール）出演アーティスト第5弾として、韓国の音楽シーンを席巻している人気歌手、イム・ヨンウンの出演が決定した。さらに、パク・ミニョン、ハン・ソヒ、少女時代のクォン・ユリら韓国ドラマ・映画を彩る俳優陣が集結する。
イム・ヨンウンは、韓国主要音楽チャート、アルバムチャート、放送チャートで全て1位を獲得。「イム・ヨンウン シンドローム」を巻き起こす人気歌手で、昨年の同アワードでは、「今年のトロット賞」「ベストOST賞」「U+アイドルLive人気賞」「RET人気賞」の4冠に輝いた。
俳優陣の出演者は、イ・ジュノ、ナ・イヌ、キム・セジョン、ボナ、キム・ヨンデ、パク・ミニョン、クォン・ユリ、ハン・ソヒ、イ・ジュニョン、リュ・ギョンス、イム・ジェヒョク、ソ・ボムジュン。授賞式をより一層華やかに彩る。
■『2022 Asia Artist Awards』出演アーティスト
SEVENTEEN
THE BOYZ
Stray Kids
ITZY
TREASURE
IVE
Kep1er
LE SSERAFIM
NewJeans
PENTAGON
KARD
チェ・イェナ
NiziU
NMIXX
TEMPEST
宇宙少女Chocome
VERIVERY
AleXa
CRAVITY
TFN
KINGDOM
LIGHTSUM
Billlie
TRENDZ
Lapillus
ATBO
キム・ソンホ
ソ・イングク
ファン・ミンヒョン
イ・ジュウク
カン・ダニエル
イム・ヨンウン
イ・ジュノ
ナ・イヌ
キム・セジョン
ボナ
キム・ヨンデ
パク・ミニョン
ソ・ボムジュン
クォン・ユリ
ハン・ソヒ
イ・ジュニョン
リュ・ギョンス
イム・ジェヒョク
※順不同
SEVENTEEN
THE BOYZ
Stray Kids
ITZY
TREASURE
IVE
Kep1er
LE SSERAFIM
NewJeans
PENTAGON
KARD
チェ・イェナ
NiziU
NMIXX
TEMPEST
宇宙少女Chocome
VERIVERY
AleXa
CRAVITY
TFN
KINGDOM
LIGHTSUM
Billlie
TRENDZ
Lapillus
ATBO
キム・ソンホ
ソ・イングク
ファン・ミンヒョン
イ・ジュウク
カン・ダニエル
イム・ヨンウン
イ・ジュノ
ナ・イヌ
キム・セジョン
ボナ
キム・ヨンデ
パク・ミニョン
ソ・ボムジュン
クォン・ユリ
ハン・ソヒ
イ・ジュニョン
リュ・ギョンス
イム・ジェヒョク
※順不同
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