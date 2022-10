『RIZIN LANDMARK Vol.4 in NAGOYA』で弥益ドミネーター聡志と対戦する平本蓮 (C)ORICON NewS inc.

日本の格闘技界で独特のポジションを築き、つねに賛否両論を巻き起こし続ける唯我独尊ファイター・平本蓮(24)。11月6日に行われる『ANGEL CHAMPAGNE presents RIZIN LANDMARK 4 in NAGOYA』(ドルフィンズアリーナ)では、「正念場」と語る弥益ドミネーター聡志(32)戦に臨む。

SNSでは言いたい放題の毒舌三昧だが、誰よりも格闘技にストイックに向き合うファイター平本に次戦への意気込み、そして誰よりも格闘技を見ている分析力で『超RIZIN』のフロイド・メイウェザーVS朝倉未来戦の感想を語ってもらった。

■朝倉未来は「無駄にメイウェザーと正々堂々とやりすぎた」

――“メイウェザーの通訳”として世界中に知れわたりましたが、反響は大きかったですか?

【平本】そうですね、ハワイのテレビでも流れたみたいで、現地でも「見たよ」ってすごい声をかけられました。ここから“世界のレン・ヒラモト”は始まっていくんだなって(笑)。

――『超RIZIN』ではメイウェザーと一緒に入場もしましたが、自分の試合にもメイウェザーにセコンドに来てほしい?

【平本】いや、別にどっちでもいいッスね(笑)。

――大きな話題となった『超RIZIN』のメイウェザーVS朝倉未来戦の感想をお伺いできますか?

【平本】盛り上がったんじゃないですかね。会場の熱っていうか、いつもと違うRIZINのファン層が多かったのかな。朝倉未来が持てるボクシング技術の中では、けっこう頑張ったんじゃないですか。元々ボクシングをやってなかった訳だし、はなから勝負にならない別競技の選手だから、ディスるとかじゃなくてそもそも別にちゃんと勝負するもんじゃないと思うし、そういった意味では無駄にメイウェザーと正々堂々とやりすぎたんじゃないかな。得策ではなかったと思います。

――もっと自分のフィールドで戦うべきだった?

【平本】そうです。朝倉未来は「自分のパンチは特殊な角度」とか言ってて、それはヘタクソなパンチってことなんですけど、世界チャンピオンクラスのボクサーって自分の刀を研ぐために、そんなに強くない人と試合前に練習して徹底的にボコボコにするっていうのが、ボクシングというか打撃の練習の基本なんです。だから、朝倉未来みたいな素人パンチにも慣れてるから焦らないし、朝倉未来が戦うなら「そういう部分じゃないでしょ」と。

■自分がセコンドだったら朝倉未来は勝てたけど… 頼まれたら「断ります(即答)」

――MMAで磨いてきた技術で戦ったほうが勝つ可能性が高まった?

【平本】2ラウンドで朝倉未来のパンチがいい具合に2発くらい当たったから、変に勝ち気になってたじゃないですか。そうなったら(メイウェザーのパンチを)もらうでしょ、と。もっと1ラウンドから徹底して攻めなければメイウェザーも攻めないし、メイウェザーは後出しでずっと勝ってきた選手だから。それが立ち技の必勝法なので。打撃は後出しのほうが有利だから、待ってるメイウェザーのほうが強い。2ラウンドで苦しい展開になったら、ダーティーボクシングと言うか、クリンチを繰り返したり、組み付いて倒しちゃうとか、もっと仕掛けて勝負すれば勝機を見いだせたんじゃないかなって。めっちゃ真剣に技術論を語っちゃいました(笑)。

――未来選手のセコンドに平本選手がいれば良かった?

【平本】俺がセコンドにいれば勝てましたね。朝倉未来がYouTubeの撮影をしている時間、僕はずっとYouTubeで格闘技を見てるんで、そこは俺を呼ぶべきだろうと。今回はメイウェザーさんの付き添いで入場したんで、敵サイドだったから厳しかったですけどね。もっといいトレーナをつければ彼は良かったんじゃないかな。

――もし未来選手から協力を頼まれたら?

【平本】(即答で)いや、断ります(笑)。俺みたいなやつがもう一人いたらよかったのになと。今回リングサイドで見ていて、メイウェザーがリングに入った瞬間に一帯がメイウェザーのオーラになってて、対戦相手はメイウェザーが閉じ込められてる檻(おり)に放り込まれるみたいな。引退してもそれを作り出せるからやっぱり異常だし、まともに勝負しちゃいけない選手ですよ。

――いつまであの強さを維持できると思いますか?

【平本】うーん、今45歳であの動きだったら、あと1~2年は持つんじゃないですか。メイウェザーのクオリティーは確実に落ちてるけど、でも強い。だから(5年前にメイウェザーと対戦した)コナー・マクレガーはやっぱりスゴいですよね。ピークじゃないけどぜんぜん動けたあの頃のメイウェザーと戦ったので。メイウェザーのピークのときって、カネロ戦(※2013年9月のサウル・“カネロ”・アルバレス戦。当時はメイウェザーが36歳、カネロが22歳)かなって思って。メイウェザーがさばいてさばいて、カネロのパンチが全く当たらなくて勝負にならないみたいな。今回の試合をきっかけにメイウェザーの試合を見返しましたが、やっぱり異次元です。スゴいっすよね。

■“正念場”ドミネーター戦は「自分がやりたいようにやって爆発するだけ」

――弥益ドミネーター聡志戦についてお伺いします。会見では「あまり気持ちが上がってこない」とおっしゃっていましたが、戦前の予想では実績やファイトスタイルからドミネーター選手が有利という声も多いです。改めて、どんな試合になりそうでしょうか?

【平本】自分が狙ってる戦術があるので試合展開は言えないですけど、ただ1つだけ言えるのは、何も怖いものがない。ドミネーターの強さが怖くないとかじゃなくて、今の自分への自信と失うものはないという気持ちの状態で、ストレスフリーで余裕があります。何も焦るものがないっていうのは、自分のなかでかなり試合に響くんじゃないかっていうストロングポイントですね。

――それは、7月の『RIZIN.36』(沖縄アリーナ)でMMA初勝利したことが、精神的にプラスになってる?

【平本】あの試合の経験で得たこともありますが、過去の実績ってスポーツ選手として大事な部分だと思うんですけど、ぶっちゃけ同じ人間だし、勝負した時にどっちが強いかを決めるのが格闘技の良さなので。そもそも俺にリスクも捨てるものも失うものないし、取り繕うものなんて俺にはないんで、自分がやりたいようにやって爆発するだけだから、挑戦とかそういうカッコいいもんじゃないッスよ。

――現在進行系の平本蓮を見せるだけ?

【平本】そうそう、そうッス。だから、立ち向かうとか下剋上とかそんなものはないし、リングの上でフタを開けてみたらこんだけ強いんだっていうサプライズをしたいです。それは言葉じゃうまく伝えられないから試合を見てほしいけど、何があっても屈しないことの大切さを自分は見せたいというか。誰かに向けてやってる訳じゃなくて、自分が屈しないと思ってやってることを見て、勝手に勇気づけられてほしいッス。伝えることなんかなんもないし、自分が好き勝手やって、「お前らのために」とか使命感もないし、挑戦するとこを見てほしいとかもないし。とにかく屈しない姿を見て、勝手に好きかどうかを判断してくれって。あとは試合をして「うわぁ!」って反応を作れたらいいなって。

――ファンの「強い平本連を見たい」という声は、プレッシャーにならない?

【平本】全くないッス。強い自分を試合で発揮します。自分のやりたいこととかやってきたことを振り返ることもないし、いま持てる自分のすべてをリングに置いていくだけなんで。自分は好き勝ってやるから、俺の屈しない姿に自分を投影して勇気づけられる人がいたら、それはうれしいなと思うけど。でも、別に俺はお前らのために戦うわけでもないけど、お前らも諦めんなよっていうのを試合を通じて感じてもらえたら。負け犬なんかいねえよ、やるんだよ、どうせなら頑張ろうぜ、みたいな。そういう心境です。ぜんぜん俺なんかリスクないし、向こうはリスクあるに決まってるじゃないですか。で、俺は本当に一生懸命にやるだけ、一生懸命に頑張ります。

■対戦希望していた萩原京平は「視界から消えました。アイツの顔すらも見たくない(笑)」

――『RIZIN.36』で勝利した後の会見で、やりたい相手として萩原京平選手の名前を挙げていましたが…。

【平本】もうやる必要ないかな(笑)。萩原くんはもう俺のレベルじゃないなって。

――萩原京平VS鈴木千裕戦の結果は、平本さん予想通りだった?

【平本】やっぱ組みは鈴木のほうが強いのかなって思ってたんで。打撃も萩原の遠い距離から狙うのってカーフキックとワンツーぐらいで、でもワンツーも打ち合ったら鈴木のほうが感覚は慣れてるだろうし。たぶん鈴木は組むんじゃないかなって思ったんで、まあ萩原がタップするのが早いなって。

――平本さんの視界から萩原選手は消えた?

【平本】消えたッスね。もう萩原はいいでしょ、お腹いっぱいッス。アイツの顔すらも見たくない(笑)。

――今回のドミネーター戦があって、次はどの辺をターゲットにしていきたい?

【平本】その時の状況で決めたらいいかな。もう萩原は興味ないし、とりあえずドミネーター戦に向けて頑張ります。次は特に考えてないです。今回はとにかく、自分の中でぜんぜん重い話じゃなくて正念場。ここが大事な試合だと思ってて。毎回大事な試合なんですけど(笑)、この試合は一生懸命に本当に頑張ります。

――最後の質問です。以前にK-1時代の平本選手は「プロをやってなかった」と発言されていましたが、改めてその意味を教えていただけますでしょうか。

【平本】試合前にこういう発言したらカッコいいよなとか、こういう発言したら決まるなっていう、自分の中の理想図がずっとあって。でも、それを試合前にやって負けた時のバッシングとかヤバイんだろうなって思って、踏み込めてない自分がいたんです。一生懸命に練習も試合もするけど、50:50みたいな自分がすごく嫌で、普通のヤツだなって思ってて。でも、ある時に一生懸命にやんないとダメだなと思って。自分で思ったことをできないようじゃ、一生俺はこのまんまだなって。今は頑張って盛り上げてエンターテインメントをやるとかじゃなくて、自分のやりたいことをやっているから、嫌ってもいいし、応援してくれてもうれしいしってことです。

◆『ANGEL CHAMPAGNE presents RIZIN LANDMARK 4 in NAGOYA』

日時:11月6日(日) 後0:30開場/後2:00開始(予定)

会場:ドルフィンズアリーナ(愛知県体育館)

チケット:発売中

PPV:ABEMA、RIZIN STREAM PASS ほか

●対戦カード

弥益ドミネーター聡志 VS 平本蓮(66キロ契約)

元谷友貴 VS 倉本一真(61キロ契約)

今成正和 VS 摩嶋一整(66キロ契約)

カルリ・ギブレイン VS 貴賢神(120キロ契約)

SARAMI VS ラーラ・フォントーラ(49キロ契約)

ミノワマンZ VS 侍マーク・ハント(120キロ契約)

青井人 VS 鈴木博昭(66キロ契約)

中村優作 VS 征矢貴(57キロ契約)

魚井フルスイング VS ヤン・ジヨン(61キロ契約)

アラン“ヒロ”ヤマニハ VS 川村泰博(61キロ契約)

奥田啓介VS 久保優太(66キロ契約)

【OPファイト】日比野“エビ中”純也 VS 吉田陸(61キロ契約)

【OPファイト】久保健太 VS 秀義(57キロ契約)

【OPファイト】佐藤執斗 VS KAZUNORI(53キロ契約)

関連キーワード エンタメ総合