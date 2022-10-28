Travis Japan、11・7『CDTVライブ！ライブ！』生出演決定
2022年10月28日 16時02分 (10月28日 17時06分更新)
米留学中のジャニーズの7人組グループで、きょう28日にデジタルシングル「JUST DANCE！」で全世界配信デビューしたTravis Japanが、11月7日放送のTBS系『CDTVライブ！ライブ！2時間SP』（後7：00）に生出演することが決定した。
同グループは、七五三掛龍也（27）、宮近海斗（25）、中村海人（25）、松倉海斗（24）、吉澤閑也（27）、川島如恵留（27）、松田元太（23）からなる7人組。今年3月から米ロサンゼルスに留学し、共同生活を行いながら語学とパフォーマンススキルを磨き、きょう28日午後1時、「JUST DANCE！」を世界配信した。
『CDTVライブ！ライブ！2時間SP』では、留学先のアメリカから一時帰国し、生パフォーマンスを披露する。
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