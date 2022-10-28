本文へ移動

Travis Japan、11・7『CDTVライブ！ライブ！』生出演決定

2022年10月28日 16時02分 (10月28日 17時06分更新)
Travis Japanが11月7日放送『CDTVライブ！ライブ！2時間SP』出演決定 （C）ORICON NewS inc.

Travis Japanが11月7日放送『CDTVライブ！ライブ！2時間SP』出演決定 （C）ORICON NewS inc.

　米留学中のジャニーズの7人組グループで、きょう28日にデジタルシングル「JUST DANCE！」で全世界配信デビューしたTravis Japanが、11月7日放送のTBS系『CDTVライブ！ライブ！2時間SP』（後7：00）に生出演することが決定した。
【写真4点】世界デビューシングル「JUST DANCE! ジャケット3種公開
　同グループは、七五三掛龍也（27）、宮近海斗（25）、中村海人（25）、松倉海斗（24）、吉澤閑也（27）、川島如恵留（27）、松田元太（23）からなる7人組。今年3月から米ロサンゼルスに留学し、共同生活を行いながら語学とパフォーマンススキルを磨き、きょう28日午後1時、「JUST DANCE！」を世界配信した。
　『CDTVライブ！ライブ！2時間SP』では、留学先のアメリカから一時帰国し、生パフォーマンスを披露する。
Travis Japan、きょうメジャーデビュー　今夜インスタ→YouTube→TikTokでSNS生配信リレー
【動画】午後10時45分にYouTubeプレミア公開 「JUST DANCE!」MV
【動画】期待高まる！Travis Japan「JUST DANCE！」ティザー解禁
【動画】Travis Japanが単独YouTubeチャンネルを開設
【動画】会場も大興奮！『AGT』Travis Japanのパフォーマンス

関連キーワード

logo-en-hatena
logo-en-line
おすすめ情報

音楽の新着

記事一覧