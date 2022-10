6年ぶりとなる新曲「Lift Me Up」をリリースしたリアーナ

デジタルシングルで史上最高の売上を誇る歌手・リアーナが、6年ぶりとなる新曲「Lift Me Up」をリリースした。同曲は、マーベル・スタジオの新作映画『ブラックパンサー:ワカンダ・フォーエバー』(11月11日公開)のオリジナルサウンドトラック『Black Panther: Wakanda Forever - Music From and Inspired By』(11月4日発売)からのリードシングルとなる。

マーベル・スタジオは、リアーナが『ブラックパンサー:ワカンダ・フォーエバー』のサウンドトラックに参加かと噂が広がっていることを受け、26日にSNSでティザーを公開。映画のタイトルの一部「FOREVER」の「R」だけが浮かび上がり、その下に「10.28.22」の日付が記されていたことから、Rihanna(リアーナ)の楽曲解禁かと期待が高まるなかでのリリースとなった。

新曲「Lift Me Up」は、故チャドウィック・ボーズマンの並外れた人生と遺産への賛辞として、ナイジェリア人のテムズ、オスカー受賞者の作曲家ルドウィグ・ゴランソン、ライアン・クーグラー、そしてリアーナによって作曲された。5ヶ国でレコーディングされ、前出のゴランソンがプロデュースを担当。Roc Nation、Def Jam Recordings、Hollywood Recordsが共同で、リアーナ自身のレーベルWestbury Roadからリリースされる。

制作に参加したテムズは「ライアンと話し、映画と曲の方向性を聞いた後、自分の人生の中で失った全ての人からの温かい抱擁を描きたいと思いました。今、彼らに向かって歌い、どれだけ会いたいかを表現することができたら、どんな感じだろうと想像してみたんです」と説明している。

同曲はリアーナにとって、2016年発表のアルバム『Anti』以来6年ぶりのソロ作品となる。『Anti』以降は、N.E.R.D.と「Lemon」、PartyNextDoorと「Believe It」、フューチャーの「Selfish」、DJキャレドの「Wild Thoughts」、ケンドリック・ラマーの「Loyalty」と、ゲスト参加が続いていた。

