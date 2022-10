『TIGER & BUNNY 2』第17話より (C)BNP/T&B2 PARTNERS

動画配信サービス「Netflix」にて配信中のアニメ『TIGER & BUNNY 2』より、29日配信開始の第17話の場面カット・あらすじが解禁となった。サブタイトルは「The gods send nuts to those who have no teeth.」 (神は歯のない者にクルミを授ける)。

NEXTの感染症によるものと思われる暴走「X」の更なる増加に、一般市民の安全を守るため、対応の決断を問われる市長。NEXTでもあるヒーローたちは、ヒーローとして出来る事を模索するのだったが…。

サブタイトルは、ありがたみを十分に得られないような者に機会が与えられる「宝の持ち腐れ」のような状態になりがちだといった意味がある。

第17話の同時視聴会は29日午後9時~、YouTube BN Pictures公式チャンネルにて配信。出演は平田広明(鏑木・T・虎徹/ワイルドタイガー 役)、森田成一(バーナビー・ブルックス Jr. 役)、井上剛(キース・グッドマン/スカイハイ)。同時視聴会では毎回、次回予告の映像を初公開する(※本編はNetflixで配信)。

『TIGER & BUNNY』は、「NEXT」と呼ばれる特殊能力者が、スポンサーロゴを背負って街の平和を守る、という異色の「ヒーロー」たちの活躍を描き、2011年に大人気を博したテレビアニメ。その続編である『TIGER & BUNNY 2』が、今年4月よりNetflixに登場。『劇場版The Rising』後の世界を描く完全新作ストーリーが展開されている。配信中のパート1(#1-13)に続き、パート2(第14話~)が今月7日より配信開始。毎週土曜午後9時から最新話が配信となる。

■同時視聴会配信ページ

https://youtube.com/c/BNPictures

関連キーワード アニメ