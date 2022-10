宇野昌磨映像集『決意~To Reach Further』発売決定(C)2022 宇野昌磨「決意~To Reach Further」製作委員会

フィギュアスケーターの宇野昌磨選手の演技を収録したDV&Blu-ray映像集『決意~To Reach Further』が、12月21日に発売することが決定した。

同作では、初の国際主要タイトルとなった2019年四大陸選手権をはじめ、19年から21年の全日本選手権ショートプログラム(SP)、フィリースケーティング(FS)全演技のほか、北京オリンピックではチームの先陣を切った団体SP、自己ベストを更新した22年世界選手権SP、FSなど全10演技の演技映像を収録し、不屈の精神で臨んだ19年から22年シーズンの軌跡を撮りおろしインタビューと共に辿る。

さらに、ステファン・ランピエールコーチと出水慎一トレーナーのスペシャルインタビューも収録。特典として24ページにわたるオリジナル・フォトブックを封入する。

【本編収録演目】

月光 by ベートーヴェン(19年四大陸選手権FS)

Great Spirit by A.ブーレン(19年全日本選手権SP)

Dancing On My Own by C.スコット(19年全日本選手権FS)

Great Spirit by A.ブーレン (20年全日本選手権SP)

Dancing On My Own by C.スコット(20年全日本選手権FS)

Oboe Concerto by A.マルチェッロ(21年全日本選手権SP)

ボレロ by M.ラヴェル(21年全日本選手権FS)

Oboe Concerto by A.マルチェッロ(22年北京オリンピック団体男子SP)

Oboe Concerto by A.マルチェッロ(22年世界選手権SP)

ボレロ by M.ラヴェル(22年世界選手権FS)

【特典映像】

■All Japan Medalist On Ice(20年)

Oboe Concerto by A.マルチェッロ

Great Spirit by A.ブーレン(アンコール)

■スペシャルインタビュー

ステファン・ランピエール コーチ

出水慎一トレーナー

