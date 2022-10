SEVENTEENと南海電鉄がコラボレーションした特急ラピート「SEVENTEEN THE CITY Nankai rapi:t」が運行開始

韓国の13人組グループ・SEVENTEENと南海電鉄がコラボレーションした特急ラピート「SEVENTEEN THE CITY Nankai rapi:t」が27日、運行を開始した。これを記念し、大阪・南海なんば駅9番のりばではSEVENTEEN仕様にラッピングされた特急ラピートのお披露目セレモニーが行われた。

今回のコラボレーションは、11月19日の京セラドーム大阪公演を皮切りに幕を開ける日本ドームツアー『SEVENTEEN WORLD TOUR [BE THE SUN] - JAPAN』のタイトル「BE THE SUN」にちなみ、オレンジカラーの車両にSEVENTEEN 13人のメンバー全員がデザインされている。このほかにも大阪全体でさまざまなイベントを繰り広げ、ファンに多様な体験を提供する「SEVENTEEN BE THE SUN THE CITY OSAKA」プロジェクトが展開される。

セレモニー登壇した南海電気鉄道の梶谷知志鉄道営業本部長は「沿線の方々だけでなく関西にお越しになる国内外のお客さまへ大阪ミナミエリアの魅力を広く発信してくれると確信しています」とアピール。

HYBE JAPANのハン・ヒョンロックCEOは「ファンの皆様にはコンサート以外にもアーティストとの楽しい思い出を大阪中でつくっていただき、『SEVENTEEN BE THE SUN THE CITY OSAKA』プロジェクトのパートナー企業の皆様とは、一緒に地域の魅力を発信し、大阪の活性化に少しでも役立てたら」と語った。

セレモニーには「SEVENTEEN THE CITY Nankai rapi:t」1番列車試乗会の参加者約120人も駆けつけた。25日に先着制で90組を募集したところアクセスが集中し、受付開始2分弱で定員に達した。駅長の出発進行の合図で参加者を乗せた1番列車が出発し、運行がスタートした。

「SEVENTEEN THE CITY Nankai rapi:t」は来年3月末まで期間限定で運行が予定されている。11月7日からは、SEVENTEEN のメンバーの写真やサインが入ったオリジナル台紙と乗車券付き特急ラピート特急券引換券がセットになった「SEVENTEEN THE CITY OSAKA Nankai Rapi:t Ticket」が発売される。

関連キーワード エンタメ総合