ラッパー/ソングライターで、マネジメント/レーベル「BMSG」を主宰するSKY-HIが、自身の誕生日12月12日にリリースするオリジナルアルバム『THE DEBUT』のジャケット写真および収録内容が26日、公開された。

収録曲は、さまざまなプロデューサー陣が参加した全11曲。韓国のグループ・Stray Kidsのプロデューサーユニット、3RACHA(バンチャン、チャンビン、ハン)とコラボレーションし、iTunesワールドチャートで3位を獲得した「JUST BREATHE feat. 3RACHA of Stray Kids」をはじめ、BMSG所属アーティストの“寅年”メンバーが集結し、『BMSG FES ’22』で初披露された「Tiger Style feat. Aile The Shota, JUNON, LEO」、さらに「BE:FIRST/Brave Generation」のREMIX曲として、BMSG所属のNovel Core、Aile The Shota、edhiii boiが集結した「Brave Generation -BMSG United Remix-」が収録される。

映像コンテンツには、『SKY-HI HALL TOUR 2022 -超・八面六臂-』ファイナルの東京国際フォーラム ホールA公演のうち、音源化の前に披露されていた「I am」「Dramatic」をはじめ、THE ORAL CIGARETTESの山中拓也、Aile The Shotaがゲスト出演したライブ映像を含め、計8曲が盛り込まれる。

■SKY-HIアルバム『THE DEBUT』収録内容

▼CD

01. I am Prod. Ryosuke “Dr.R” Sakai

02. Crown Clown Prod. Ryosuke “Dr.R” Sakai

03. Happy Boss Day Prod. Ryosuke “Dr.R” Sakai

04. Dramatic Prod. SUNNY BOY

05. Tiger Style feat. Aile The Shota, JUNON, LEO Prod. TRILL DYNASTY

06. Bare-Bare Prod. hokuto

07. JUST BREATHE feat. 3RACHA of Stray Kids Prod. UTA

08. Brave Generation -BMSG United Remix- Prod. KM/SKY-HI, Novel Core, Aile The Shota, edhiii boi

09. MISSION Prod. SOURCEKEY

10. Fly Without Wings Prod. ☆Taku Takahashi(m-flo, block.fm)

11. The Debut Prod. Chaki Zulu(Husky Studio)

▼DVD DISC1

『SKY-HI HALL TOUR 2022 -八面六臂-』2022.02.26 @LINE CUBE SHIBUYA

01. Simplify Yourlife

02. Doppelganger

03. Persona

04. F-3

05. 何様

06. Mr. Pshycho

07. Sexual Healing

08. Blue Monday

09. #Homesession

10. Seaside Bound

11. Tomorrow is another day

12. me time -remix- feat. Aile The Shota

13. Name tag

14. Walking on Water

15. フリージア

16. JUST BREATHE

17.センテンス -宇宙飛行士-

18. Dive To World

19. Limo

20. TOKYO SPOTLIGHT

21. Tumbler

22. Double Down

23. Snatchaway

24. 14th Syndrome feat. RUI, TAIKI, edhiii boi

25. そこにいた

26. Over the Moon

27. 創始創愛

28. アイリスライト

29. Good 4 You

30. Marble

31. 仕合わせ

32. One More Day feat. REIKO

33. カミツレベルベット 2020

34. To The First

▼DVD DISC2

『SKY-HI HALL TOUR 2022 -超・八面六臂-』2022.09.01 @国際フォーラムA

01. Sky's The Limit

02. Bare-Bare feat. Aile The Shota

03. ナナイロホリデー

04. I am

05. カンタンナコト feat. SKY-HI

06. Dive To World feat. Takuya Yamanaka(THE ORAL CIGARETTES)

07. Dramatic

08. Fly Without Wings

Music Video

・JUST BREATHE feat. 3RACHA of Stray Kids

・Bare-Bare

・Fly Without Wings

関連キーワード 音楽