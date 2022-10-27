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使わなくなった制服を次の子に　高山のプロジェクトで寄付募る

2022年10月27日 05時05分 (10月27日 05時05分更新)
「制服を必要とする家庭の役に立ちたい」と語る蒲池さん＝高山市片野町で

「制服を必要とする家庭の役に立ちたい」と語る蒲池さん＝高山市片野町で

　物価高で子どもの学生服を買うことが難しい家庭を支援しようと、高山市の市民活動団体「あんきや」とＮＰＯ法人「飛騨高山わらべうたの会」が、「めぐる制服プロジェクト」と題し、卒業などで使わなくなった中学校や高校、幼稚園の制服の寄付を募っている。　（八重樫智）...

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