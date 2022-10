『湘南美容クリニック presents RIZIN.40』記者会見に登場した扇久保博正 (C)ORICON NewS inc.

年の大みそかに開催される『湘南美容クリニック presents RIZIN.40』の記者会見が26日、東京・六本木ヒルズアリーナで開催され、RIZINとアメリカの団体『Bellator』の対抗戦が発表された。RIZIN代表として、Bellator代表の堀口恭司と対戦する扇久保博正は、“3度目の正直”を誓った。

堀口と扇久保は過去2戦し、どちらも堀口が勝利してきた。先にマイクを持った堀口は「3回目ということで、もう戦いたくないという勝ち方をする」と3連勝を宣言。続いてマイクを持った扇久保は「堀口選手がこれまで戦ってきた相手、築いてきた実績は認めています。すごいと思います。ただ、僕は過去2回戦って、たくさん殴られたので、大嫌いです」とぶっちゃけ。そしてやられた借りは、男として返します」と断言した。

扇久保は9月の『RIZIN.39』でキム・スーチョルに破れ、堀口戦が遠のいてしまったかと思われたが、対抗戦の代表という形で巡ってきた。扇久保は「堀口さんは『ガハハ』って笑うと思いますけど…、運命だと思います」と思いをぶつけると、堀口は大きく手を振ってちゃうちゃう」と苦笑いしながら否定した。

■『湘南美容クリニック presents RIZIN.40』対戦カード

扇久保博正 VS 堀口恭司

キム・スーチョル VS フアン・アーチュレッタ

クレベル・コイケ VS パトリシオ・ピットブル

ホベルト・サトシ・ソウザ VS AJ・マッキー

関連キーワード その他