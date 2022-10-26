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将棋の女流王座戦、里見が先勝　５番勝負の第１局

2022年10月26日 19時51分 (10月26日 20時46分更新)
　将棋の第１２期リコー杯女流王座戦５番勝負の第１局は２６日、東京都文京区で指され、先手の里見香奈女流王座（３０）が９１手で挑戦者の加藤桃子女流三段（２７）を破り、先勝した。
　里見女流王座は連覇を目指し、加藤女流三段は７年ぶりの復位を狙う。第２局は１１月１６日、福島県郡山市で行われる。

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