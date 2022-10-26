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コロナ感染状況に地域差 前週比で横ばい、専門家組織
厚生労働省に新型コロナウイルス対策を助言する専門家組織は２６日、会合を開き、感染状況には地域差がある...
10月26日
福岡―釜山航路、１１月４日再開 ＪＲ九州の新型高速船ビートル
ＪＲ九州高速船は２６日、博多港（福岡市）と韓国・釜山を結ぶ航路を１１月４日に再開すると発表した。新型...
子の叱り方「次は頑張ろうね」 成人後の自立心などに好影響
子どもを叱る際「次は頑張ろうね」と励ました方が、原因を追及したり罰を科したりするよりも成人後の自立心...
東京で４３４７人感染 ４人死亡、重症は２人増の１７人
東京都は２６日、新型コロナウイルスの感染者が新たに４３４７人報告されたと発表した。直近７日間を平均し...
鳥取・境港で「かに集会」 園児ら、生態や調理法学ぶ
カニの水揚げが全国有数の鳥取県境港市で２６日、保育園児らがカニの生態や調理法を学ぶ恒例の「かに集会」...
有明海で養殖ノリの種付け解禁 佐賀、晴天恵まれ網張り
有明海の秋の風物詩、養殖ノリの種付け作業が２６日、福岡、佐賀、長崎の３県で解禁された。佐賀市の戸ケ里...