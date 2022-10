『湘南美容クリニック presents RIZIN.40』記者会見に登場した榊原信行氏 (C)ORICON NewS inc.

今年の大みそかに開催される『湘南美容クリニック presents RIZIN.40』の記者会見が26日、東京・六本木ヒルズアリーナで開催され、RIZINの榊原信行CEOがアメリカの団体『Bellator(ベラトール)』との全面対抗戦を実施することを発表。会場のチケットのリングサイド1列目は50万円という金額設定となった。

6月に開催された那須川天心VS武尊の『THE MATCH』はリングサイドが300万円、9月のフロイド・メイウェザーVS朝倉未来の『超RIZIN』はリングサイドが100万円と、格闘技のビッグマッチは値段が高騰していた。

今回の大会もチケット代金に注目が集まっていたが、榊原氏は「けっこう高いです」と前置きして、1列目が50万円と発表すると、「でも、BreakingDownより安いです」と笑わせた。朝倉未来が発案した「1分間最強を決める格闘技」の『BreakingDown6』は、1列目のVVIPが100万円に設定されている。

■『湘南美容クリニック presents RIZIN.40』対戦カード

扇久保博正 VS 堀口恭司

キム・スーチョル VS フアン・アーチュレッタ

クレベル・コイケ VS パトリシオ・ピットブル

ホベルト・サトシ・ソウザ VS AJ・マッキー

関連キーワード その他