『湘南美容クリニック presents RIZIN.40』で対戦する(左から)堀口恭司、扇久保博正

今年の大みそかに開催される『湘南美容クリニック presents RIZIN.40』の記者会見が26日、東京・六本木ヒルズアリーナで開催され、RIZINの榊原信行CEOがアメリカの団体『Bellator(ベラトール)』との全面対抗戦のカードを発表。RIZINのエースでもある堀口恭司がBellatorの選手として、昨年のRIZINバンタム級トーナメント王者の扇久保博正と対戦することが決定した。

Bellatorからは堀口のほか、現フェザー級王者のパトリシオ・ピットブル、元フェザー級王者のAJ・マッキー、元バンタム級王者のフアン・アーチュレッタと、軽量級の超トップクラスが集結。まさに総力を上げてRIZINに襲来する。

迎え撃つRIZINからは扇久保のほか、ライト級王者のホベルト・サトシ・ソウザ、9月の『RIZIN.38』で扇久保に勝利したキム・スーチョル、そして23日の『RIZIN.39』で牛久絢太郎に三角締めで一本勝ちした新フェザー級王者クレベル・コイケの参戦が決定。対抗戦は5試合の予定で、双方からさらなる強豪ファイターの参戦も予定している。

■『湘南美容クリニック presents RIZIN.40』対戦カード

扇久保博正 VS 堀口恭司

キム・スーチョル VS フアン・アーチュレッタ

クレベル・コイケ VS パトリシオ・ピットブル

ホベルト・サトシ・ソウザ VS AJ・マッキー

