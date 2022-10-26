米津玄師「KICK BACK」、2週連続1位 アニメ『チェンソーマン』OPテーマ【オリコンランキング】
2022年10月26日 04時00分 (10月26日 05時05分更新)
米津玄師「KICK BACK」が、週間DL数3.1万DL（31,425DL）を記録し、10月26日発表の最新「オリコン週間デジタルシングル（単曲）ランキング」で、先週10/24付に続き2週連続1位を獲得した。
米津玄師が2週連続で「デジタルシングル」1位を獲得するのは、通算8作目【※1】、『M八七』（2022/5/23付～5/30付）に続き今年度【※2】では自身2作目となる。累積DL数は9.5万DL（94,797DL）。
本楽曲は放送中のテレビアニメ『チェンソーマン』のオープニング・テーマとなっている。
【※1】米津玄師の「週間デジタルシングル（単曲）ランキング」2週連続1位獲得作品（達成順）／「Lemon」（2018/2/26付〜4/30付、2018/5/21付～5/28付、2018/7/9付〜7/16付、2019/1/7付〜2/25付）＜最大10週連続＞、「海の幽霊」（2019/6/17付～6/24付）＜2週連続＞、「馬と鹿」（2019/8/26付〜10/14付、2019/10/28付〜11/4付）＜最大8週連続＞、「パプリカ」（2020/2/17付～2/24付）＜2週連続＞、「感電」（2020/7/20付〜7/27付、2020/8/10付〜8/17付）＜最大2週連続＞、「Pale Blue」（2021/6/14付～7/5付）＜4週連続＞、「M八七」（2022/5/23付～5/30付）＜2週連続＞
【※2】今年度は「2021/12/27付」よりスタート
【※2】今年度は「2021/12/27付」よりスタート
「週間デジタルシングル（単曲）ランキング」は「2017/12/25付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2022/10/31付：集計期間：2022年10月17日～10月23日）＞
アニメ『チェンソーマン』のオープニングテーマを米津玄師と共同編曲した常田大希
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