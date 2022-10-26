速報
王位戦中継サイト
王位戦の中継サイト。棋譜やブログを掲載。新聞三社連合（北海道新聞・東京新聞・中日新聞・神戸新聞・徳島新聞・西日本新聞）と日本将棋連盟の主催。
天元戦サイト
天元戦の中継サイト。新聞三社連合（北海道新聞・東京新聞・中日新聞・神戸新聞・徳島新聞・西日本新聞）と日本棋院、関西棋院の主催。
女流王位戦中継サイト
女流王位戦の中継サイト。棋譜やブログを掲載。新聞三社連合（北海道新聞・東京新聞・中日新聞・神戸新聞・徳島新聞・西日本新聞）と日本将棋連盟、日本女子プロ将棋協会の主催。
王冠戦サイト
中部ナンバーワンの座をかけて行われる王冠戦の中継サイト。棋譜や記事を掲載。中日新聞社と日本棋院中部総本部が主催。
中日新聞囲碁ネット
「中日新聞囲碁ネット」は、インターネットを使って対局できるサービスです。中日新聞社が株式会社パンダネットと提携してお届けします。有料会員になれば、世界中の囲碁ファンの会員と対局できます。会費は月額2,750円（税込）の他、全６コースがあります。
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