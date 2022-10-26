囲碁の第四十七期名人戦七番勝負の第六局は二十四、二十五の両日、静岡県熱海市で打たれ、井山裕太名人（３３）が二百十五手で挑戦者の芝野虎丸（とらまる）九段（２２）に黒番中押し勝ちし、対戦成績を三勝三敗のタイとして決着を最終局に持ち込んだ。

第七局は十一月二、三日に甲府市で行われる。

