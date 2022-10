ライブBlu-rayとシングル「SOUVENIR」を12月21日に同時リリースするBUMP OF CHICKEN

ロックバンド・BUMP OF CHICKENが、結成25周年記念ライブを映像化したBlu-ray『BUMP OF CHICKEN LIVE 2022 Silver Jubilee at Makuhari Messe』と、シングル「SOUVENIR」を12月21日に同時リリースすることが決定した。あわせて、来年2月からアリーナツアー『BUMP OF CHICKEN TOUR 2023』をスタートさせることも発表された。

ライブBlu-ray『BUMP OF CHICKEN LIVE 2022 Silver Jubilee at Makuhari Messe』は、千葉・幕張メッセで開催された結成25周年記念ライブの7月3日公演をアンコール含めて全曲収録したもの。8月にHuluストアで期間限定配信され、パッケージ化が望まれていた。パッケージにはライブ音源が収録されたLIVE CD、ライブ写真で構成されたフォトブックも同梱される。

同時発売のシングル「SOUVENIR」は、CD+Blu-rayの1形態でリリース。現在放送中のテレビアニメ『SPY×FAMILY』第2クールオープニング主題歌の表題曲「SOUVENIR」を含む3曲が収録される。付属Blu-rayには、同発のライブ映像作品に収められなかった7月2日公演で演奏された楽曲のセレクトライブ映像が収められる。

あわせて、アリーナツアー『BUMP OF CHICKEN TOUR 2023』の日程も発表となった。来年2月11日の東京・有明アリーナを皮切りに、4月20日の北海道立総合体育センター 北海きたえーる公演まで計14公演が行われる。最速先行抽選は12月21日リリースの2つのパッケージ作品の予約者を対象にシリアルが配布され、あす26日正午よりスタートする。

■『BUMP OF CHICKEN TOUR 2023』日程

2月11日(土):東京・有明アリーナ

2月12日(日):東京・有明アリーナ

2月18日(土):福岡・マリンメッセ福岡A館

2月19日(日):福岡・マリンメッセ福岡A館

3月1日(水):大阪・大阪城ホール

3月2日(木):大阪・大阪城ホール

3月9日(木):徳島・アスティとくしま

3月18日(土):愛知・ポートメッセなごや第一展示館

3月19日(日):愛知・ポートメッセなごや第一展示館

4月1日(土):長野・ビックハット

4月2日(日):長野・ビックハット

4月8日(土):宮城・セキスイハイムスーパーアリーナ日(グランディ・21)

4月9日(日):宮城・セキスイハイムスーパーアリーナ日(グランディ・21)

4月20日(木):北海道・北海道立総合体育センター 北海きたえーる

関連キーワード 音楽