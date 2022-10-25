BUMP OF CHICKEN、ライブBlu-ray＆『SPY×FAMILY』OP同時発売決定 来年2月からアリーナツアーも
2022年10月25日 22時00分 (10月25日 23時06分更新)
ロックバンド・BUMP OF CHICKENが、結成25周年記念ライブを映像化したBlu-ray『BUMP OF CHICKEN LIVE 2022 Silver Jubilee at Makuhari Messe』と、シングル「SOUVENIR」を12月21日に同時リリースすることが決定した。あわせて、来年2月からアリーナツアー『BUMP OF CHICKEN TOUR 2023』をスタートさせることも発表された。
ライブBlu-ray『BUMP OF CHICKEN LIVE 2022 Silver Jubilee at Makuhari Messe』は、千葉・幕張メッセで開催された結成25周年記念ライブの7月3日公演をアンコール含めて全曲収録したもの。8月にHuluストアで期間限定配信され、パッケージ化が望まれていた。パッケージにはライブ音源が収録されたLIVE CD、ライブ写真で構成されたフォトブックも同梱される。
同時発売のシングル「SOUVENIR」は、CD＋Blu-rayの1形態でリリース。現在放送中のテレビアニメ『SPY×FAMILY』第2クールオープニング主題歌の表題曲「SOUVENIR」を含む3曲が収録される。付属Blu-rayには、同発のライブ映像作品に収められなかった7月2日公演で演奏された楽曲のセレクトライブ映像が収められる。
あわせて、アリーナツアー『BUMP OF CHICKEN TOUR 2023』の日程も発表となった。来年2月11日の東京・有明アリーナを皮切りに、4月20日の北海道立総合体育センター 北海きたえーる公演まで計14公演が行われる。最速先行抽選は12月21日リリースの2つのパッケージ作品の予約者を対象にシリアルが配布され、あす26日正午よりスタートする。
■『BUMP OF CHICKEN TOUR 2023』日程
2月11日（土）：東京・有明アリーナ
2月12日（日）：東京・有明アリーナ
2月18日（土）：福岡・マリンメッセ福岡A館
2月19日（日）：福岡・マリンメッセ福岡A館
3月1日（水）：大阪・大阪城ホール
3月2日（木）：大阪・大阪城ホール
3月9日（木）：徳島・アスティとくしま
3月18日（土）：愛知・ポートメッセなごや第一展示館
3月19日（日）：愛知・ポートメッセなごや第一展示館
4月1日（土）：長野・ビックハット
4月2日（日）：長野・ビックハット
4月8日（土）：宮城・セキスイハイムスーパーアリーナ日（グランディ・21）
4月9日（日）：宮城・セキスイハイムスーパーアリーナ日（グランディ・21）
4月20日（木）：北海道・北海道立総合体育センター 北海きたえーる
2月11日（土）：東京・有明アリーナ
2月12日（日）：東京・有明アリーナ
2月18日（土）：福岡・マリンメッセ福岡A館
2月19日（日）：福岡・マリンメッセ福岡A館
3月1日（水）：大阪・大阪城ホール
3月2日（木）：大阪・大阪城ホール
3月9日（木）：徳島・アスティとくしま
3月18日（土）：愛知・ポートメッセなごや第一展示館
3月19日（日）：愛知・ポートメッセなごや第一展示館
4月1日（土）：長野・ビックハット
4月2日（日）：長野・ビックハット
4月8日（土）：宮城・セキスイハイムスーパーアリーナ日（グランディ・21）
4月9日（日）：宮城・セキスイハイムスーパーアリーナ日（グランディ・21）
4月20日（木）：北海道・北海道立総合体育センター 北海きたえーる
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