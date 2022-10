BTS『Special 8 Photo-Folio』の団体バージョンプレビューが公開(C)BIGHIT MUSIC

韓国の7人組グループ・BTSの写真集『Special 8 Photo-Folio Us, Ourselves, and BTS ‘We’』(11月7日発売)のグループバージョンのプレビューイメージ写真が24日、公式SNSを通じて一部公開された。

これまでに、写真集の雰囲気を垣間見ることができるヒントイメージとコンセプトショートフィルムなどを順に公開。全世界のファンの関心と期待を高めるなか、カジュアルルックをかっこよく着こなしたメンバーたちがセルフ撮影をする場面と、レトロなムードの運動会の集合写真を撮影する姿が公開された。

今作のタイトル「We」は、「7人の私たちが一つになって夢見る時間」という意味で命名。メンバーの積極的な参加により、最もBTSらしい姿が盛り込まれた今回の写真集が完成したという。

コンセプトは「Self camera」と「K-retro sports day」。現在のBTSを表現した「Self camera」ではメンバー一人ひとりの個性を生かして7人7色の魅力が盛り込まれ、「K-retro sports day」ではメンバーが青組、白組に分かれて運動会の思い出を再現するなど、完全体のケミストリーが盛りだくさんとなっている。

