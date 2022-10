南海電鉄の特急ラピートが10月27日からSEVENTEEN仕様に

韓国の13人組ボーイズグループ・SEVENTEENが、11月19日から日本ドームツアー『SEVENTEEN WORLD TOUR [BE THE SUN] - JAPAN』をスタートすることを記念し、開催地の大阪、東京、名古屋で『THE CITY(ザ・シティ)』プロジェクトを展開することが決定した。BTSが米ラスベガス、韓国・釜山で開催してきた同プロジェクトが、3都市連続で行われるのは今回が初となる。

6月の韓国・ソウル公演を皮切りに、世界全21都市を巡るワールドツアーを敢行しているSEVENTEENは、11月19・20日に大阪・京セラドーム大阪、11月26・27日に東京ドーム、12月3・4日に愛知・バンテリンドーム ナゴヤ公演を開催する。

それに伴って展開される『THE CITY』プロジェクトは、コンサート開催前後に都市のいたるところでさまざまなイベントを展開。ツアータイトル「BE THE SUN」にちなみ、“SEVENTEENが太陽のようにまちとかがやく”をテーマに、それぞれの都市らしさを来場者が楽しめる体験を提供する。

日本ドームツアー最初の開催都市・大阪で開催する『SEVENTEEN BE THE SUN THE CITY OSAKA』では、プロジェクト初となる鉄道とのコラボレーションが実現。南海電鉄の特急ラピート(1編成:6両)が10月27日からSEVENTEENのデザインをラッピングした特別仕様となり、大阪・なんばと関西国際空港を結ぶ。来年3月末まで運行予定となっている。

初日の27日には、臨時列車としてなんば駅(午前10時35分発)から泉佐野駅(午前11時6分着)まで運行する「SEVENTEEN THE CITY Nankai rapi:t」1番列車試乗会(事前募集)を開催。あす25日午後0時30分~26日午前10時まで、90組最大180人を特設サイトで募集し、定員に達し次第受付終了となる。

これを記念し、メンバーの写真やサインが入ったオリジナル台紙と乗車券付き特急券引換券がセットになった「SEVENTEEN THE CITY OSAKA Nankai Rapi:t Ticket」(1450円)を11月7日から期間限定で発売することが決定した。台紙のデザインは13種類で、購入時の選択は不可。台紙の中面にメンバー13人のうち1人の写真とサインがデザインされている。先行販売会も決定し、11月3日になんば駅2階中央改札口前イベントスペース、11月5・6日に関西空港駅チケットインフォメーションで、1人1回につき10部まで購入できる。

さらに、南海なんば駅の大階段やピラー、大阪駅前地下の全長70メートルに及ぶメディアストリートが『THE CITY OSAKA』仕様にビジュアルジャックされる予定。大阪を象徴する名スポット・道頓堀に隣接する戎橋筋商店街や、期間限定でSEVENTEEN仕様となるHEP FIVEの観覧車など大阪の18ヶ所では、11月12日からデジタルスタンプラリーを実施。集めたスタンプ数に応じて、特典の限定ランダムフォトカードと交換できる。

11月11日からは『THE CITY OSAKA』がメタバースに登場する「SEVENTEEN THE CITY METAVERSE “JM梅田”」を開催。メタバースに忠実に再現された大阪・梅田の街「JM梅田」で、2019年に開催された日本公演『SEVENTEEN WORLD TOUR <ODE TO YOU> IN JAPAN」の映像が特別公開され、自分のアバターを選んでスティックライトを持ちながら楽しむことができるほか、現在開催中のワールドツアー『SEVENTEEN WORLD TOUR [BE THE SUN]』の未公開ビハインド写真や、コンサートのハイライト動画も公開される。

続いて、2都市目の東京で行われる『SEVENTEEN BE THE SUN THE CITY TOKYO』では、東京スカイツリーとコラボレーション。11月19日~12月4日までの土・日曜には、ツアータイトル「BE THE SUN」をテーマにしたオレンジと、SEVENTEENの公式カラーRose Quartz&Serenityを用いたキラキラと輝く特別演出のライティングが点灯される。11月22日からは天望デッキの窓ガラスを使った巨大スクリーンと音楽でSEVENTEENの映像を上映する「SKYTREE ROUND THEATER」や、スペシャルフォトスポットなども楽しめる。

日本ツアーの最終地・名古屋で行われる『SEVENTEEN BE THE SUN THE CITY NAGOYA』では、中心地・栄でのライトアップ演出を企画。オフライン写真展『SEVENTEEN BE THE SUN THE CITY PHOTO EXHIBITION』も開催予定となっている。

このほか、namco梅田店、namco HEP FIVE店、namcoなんばパークス店、namcoイオンモールナゴヤドーム前店では、パネル設置や、12月にバンダイから発売予定の食玩・ガシャポンの未発売商品展示も実施。コンサート開催都市を含む全国では、『SEVENTEEN museum 2022』や『SEVENTEEN CAFE 2022 ~WINTER CAMPING~』『SEVENTEEN POP-UP STORE 2022 -DREAM-』(いずれも事前予約制)も行われる。プロジェクト詳細は、27日午前11時公開予定のプロジェクト特設サイトやWeverse、 SEVENTEEN JAPAN公式SNSなどを通じて案内される。

関連キーワード 音楽