NCT DREAM、期間限定カフェオープン決定 メンバー考案のキュートなメニューも
2022年10月24日 12時28分 (10月24日 13時06分更新)
韓国の7人組ボーイズグループ・NCT DREAMのテーマカフェ『NCT DREAM CAFE In A DREAM』が、東京、大阪、名古屋に期間限定で登場することが決定した。
同カフェは、11月より開催される日本ツアー『NCT DREAM TOUR‘THE DREAM SHOW2:In A DREAM’- in JAPAN』の開催を記念したもので、11月10日より東京、大阪、愛知の3都市7会場にオープンする。
メンバー一人ひとりからアイデアを募集し作り上げたカフェメニューには、個性がたっぷり詰まったポップでかわいいメニューなどがラインナップ。また、カフェに併設する物販コーナーでは、撮りおろし写真を使用したカフェ限定のオリジナルグッズを販売。会場でしか手に入らないノベルティなども設けて、カフェを盛り上げる。
■開催概要
・東京 渋谷：BOX cafe&space GEMS渋谷店
2022年11月10日～2023年1月15日
・東京 渋谷：BOX cafe&space GEMS渋谷店
2022年11月10日～2023年1月15日
・東京 原宿：BOX cafe&space 原宿アルタ店
2022年11月10日～12月4日
2022年11月10日～12月4日
・東京 新宿：BOX cafe&space ルミネエスト新宿店
2022年11月10日～2023年1月15日
2022年11月10日～2023年1月15日
・大阪 心斎橋：kawara CAFE＆DINING 心斎橋店
2022年11月10日～12月4日
2022年11月10日～12月4日
・大阪 心斎橋：心斎橋contact
2022年12月23日～2023年1月29日
2022年12月23日～2023年1月29日
・愛知 名古屋：BOX cafe&space 名古屋ラシック1号店
2022年11月10日～11月28日
2022年11月10日～11月28日
・愛知 名古屋：BOX cafe&space 名古屋ラシック2号店
2022年11月10日～11月27日
2022年11月10日～11月27日
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