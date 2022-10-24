King Gnu、NHKサッカーテーマ新曲「Stardom」 11月に配信＆CDリリース 代々木公演の映像収録盤も
2022年10月24日 12時00分 (10月24日 13時06分更新)
4人組バンド・King Gnuが2022 NHKサッカーテーマとして制作した新曲「Stardom」が、11月30日にCDリリースされることが決定した。あわせて、11月17日に先行配信されることも決まり、ジャケットアートワークが公開となった。
「Stardom」は、今月16日にNHK総合で放送された『天皇杯サッカー 決勝戦』のハーフタイムで、日本サッカー歴代のハイライトシーンに乗せて音源を解禁。ワールドカップの開催が迫るなか、リリース日が決定した。
「カメレオン」（3月発売）以来約8ヶ月ぶりとなるCDシングルのカップリングには、7月に配信リリースされた「雨燦々」（TBS系日曜劇場「オールドルーキー」主題歌）を収録。初回限定盤の特典Blu-rayには昨年12月に東京・国立代々木競技場第一体育館で行われたツアーファイナルのライブ映像が全編収録される。
■King Gnuシングル「Stardom」収録内容
▼CD
01. Stardom (2022 NHKサッカーテーマ)
02. 雨燦々 (TBS系 日曜劇場「オールドルーキー」主題歌)
03. Stardom -Instrumental-
▼CD
01. Stardom (2022 NHKサッカーテーマ)
02. 雨燦々 (TBS系 日曜劇場「オールドルーキー」主題歌)
03. Stardom -Instrumental-
▼Blu-ray（初回生産限定盤特典）
『King Gnu Live Tour 2021 AW Tour Final
December 15th, 2021 at YOYOGI NATIONAL STADIUM FIRST GYMNASIUM』
01. 飛行艇
02. 千両役者
03. Vinyl
04. Sorrows
05. ユーモア
06. 白日
07. 破裂
08. Prayer X
09. The hole
10. 泡
11. Hitman
12. 三文小説
13. Slumberland
14. Tokyo Rendez-Vous
15. 傘
16. どろん
17. Flash!!!
18. Teenager Forever
【アンコール】
19. BOY
20. 一途
21. サマーレイン・ダイバー
『King Gnu Live Tour 2021 AW Tour Final
December 15th, 2021 at YOYOGI NATIONAL STADIUM FIRST GYMNASIUM』
01. 飛行艇
02. 千両役者
03. Vinyl
04. Sorrows
05. ユーモア
06. 白日
07. 破裂
08. Prayer X
09. The hole
10. 泡
11. Hitman
12. 三文小説
13. Slumberland
14. Tokyo Rendez-Vous
15. 傘
16. どろん
17. Flash!!!
18. Teenager Forever
【アンコール】
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