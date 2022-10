YOSHIKI

体調不良によりサラ・ブライトマンのメキシコ3公演目の出演を見送っていた、X JAPANのリーダー・YOSHIKIが23日にツイッターを更新。現地時間22日にメキシコシティ行われる4公演目に出演することを報告した。

YOSHIKIは「昨夜は体調不良のためコンサート出演できず、ごめんなさい。スケジュール、ハード過ぎました」と謝罪。「先週日本でも、ラスベガス公演の後もLAにもどり医師のケアを受けてました。今後の首の再手術(三回目)の可能性も含めて、慎重にツアーに戻ります」と明かし、「今夜のメキシコのショーには出演します!」と力強く語った。

続く投稿では「I’m on my way. See you tonight Mexico! 今夜はステージに立つ」とつづり、飛行機の前で撮影した写真を添えて復調をアピールした。

サラ・ブライトマンのワールドツアーに、スペシャルゲストとして参加しているYOSHIKIは、今月初めにラスベガスのベネチアン・シアター3公演を終え、その後18日にはメキシコ・グアダラハラ、19日は同・モンテレイでの1万キャパを超えるアリーナ公演へ出演。しかし、21日のプエブラでの公演前にツイッターで「ごめんなさい、今夜のメキシコでの出演をキャンセルしなければなりません... 体調が良くありません」と報告していた。

