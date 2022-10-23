テレビアニメ『ポプテピピック』（ポプテ）第2期の第4話が、TOKYO MXなどで22日深夜に放送された。

同アニメは、大川ぶくぶ氏による4コマ漫画が原作。2018年1月から3月までTOKYO MXなどで放送され、30分間の放送中、前半と後半でほぼ同じ内容を放送していることや、毎回メインキャラクターの担当声優が変わるなど斬新な内容で大きな話題に。

また、2019年に放送されたスペシャル版では、TOKYO MXだと堀江由衣（ピピ美）、田村ゆかり（ポプ子）、ニコニコ動画では花澤香菜（ポプ子）＆戸松遥（ピピ美）などと、前代未聞の放送＆配信媒体によって出演キャストを変更。さらに、2021年10月の再放送では、本放送時とは登場キャストの話数を総入れ替えしたリミックス版として、再放送ながら毎週新たな展開を見せる手法で話題を集めた。

そんな中で第2期も「誰がポプ子とピピ美の声を担当するのか？」注目が集まっており、第4話の前半はポプ子役を潘めぐみ、ピピ美役を伊瀬茉莉也とアニメ『HUNTER×HUNTER（ハンター×ハンター）』ゴン＆キルアのコンビ、後半はポプ子役を石丸博也、ピピ美役を水島裕とジャッキー・チェン＆サモ・ハン・キンポーの吹き替えコンビが務めた。

■ポプテピピック第2期のキャスト一覧

第1話は前半：ポプ子役を平野綾、ピピ美役を茅原実里、後半：ポプ子役を井上和彦、ピピ美役：堀川りょう

第2話は前半：ポプ子役を朴ロ美、ピピ美役を釘宮理恵、後半：ポプ子役を檜山修之、ピピ美役を森川智之

第3話の前半：ポプ子役を大谷育江、ピピ美役を犬山イヌコ、後半：ポプ子役を榎木淳弥、ピピ美役を内田雄馬

第4話の前半：ポプ子役を潘めぐみ、ピピ美役を伊瀬茉莉也、後半：ポプ子役を石丸博也、ピピ美役を水島裕

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