【阪神】岡田彰布新監督を支える来季コーチングスタッフ発表
2022年10月22日 17時39分
阪神は22日、現時点での来季コーチングスタッフを次の通り発表した。
【1軍】
▽監督 80 岡田彰布（64）□
▽ヘッド 78 平田勝男（62）＝2軍監督から
▽投手 ※ 安藤優也（44）＝2軍投手コーチ
▽投手 90 久保田智之（41）＝2軍投手コーチ
▽バッテリー 83 嶋田宗彦（60）＝球団スコアラー
▽打撃 73 水口栄二（53）○
▽内野守備走塁 81 馬場敏史（57）○
▽内野守備走塁 74 藤本敦士（45）
▽外野守備走塁 96 筒井壮（47）
▽監督 80 岡田彰布（64）□
▽ヘッド 78 平田勝男（62）＝2軍監督から
▽投手 ※ 安藤優也（44）＝2軍投手コーチ
▽投手 90 久保田智之（41）＝2軍投手コーチ
▽バッテリー 83 嶋田宗彦（60）＝球団スコアラー
▽打撃 73 水口栄二（53）○
▽内野守備走塁 81 馬場敏史（57）○
▽内野守備走塁 74 藤本敦士（45）
▽外野守備走塁 96 筒井壮（47）
【2軍】
▽監督 86 和田豊（60）＝球団テクニカルアドバイザー
▽投手 85 福原忍（45）＝1軍投手コーチ
▽投手 72 江草仁貴（42）
▽バッテリー 87 野村克則（49）
▽バッテリーコーチ補佐 84 日高剛（45）＝ファーム打撃分析担当コーチ
▽打撃 ※ 北川博敏（50）＝1軍打撃コーチ
▽内野守備走塁 70 田中秀太（45）
▽外野守備走塁 76 工藤隆人（41）
▽監督 86 和田豊（60）＝球団テクニカルアドバイザー
▽投手 85 福原忍（45）＝1軍投手コーチ
▽投手 72 江草仁貴（42）
▽バッテリー 87 野村克則（49）
▽バッテリーコーチ補佐 84 日高剛（45）＝ファーム打撃分析担当コーチ
▽打撃 ※ 北川博敏（50）＝1軍打撃コーチ
▽内野守備走塁 70 田中秀太（45）
▽外野守備走塁 76 工藤隆人（41）
《注》数字は背番号で※は未定、（）は年齢。年齢後の○は新入団、□は復帰、＝は配置転換で後は球団内前職
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