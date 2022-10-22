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【阪神】岡田彰布新監督を支える来季コーチングスタッフ発表

2022年10月22日 17時39分

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岡田彰布監督

岡田彰布監督

　阪神は22日、現時点での来季コーチングスタッフを次の通り発表した。
【1軍】
▽監督　80　岡田彰布（64）□
▽ヘッド　78　平田勝男（62）＝2軍監督から
▽投手　※　安藤優也（44）＝2軍投手コーチ
▽投手　90　久保田智之（41）＝2軍投手コーチ
▽バッテリー　83　嶋田宗彦（60）＝球団スコアラー
▽打撃　73　水口栄二（53）○
▽内野守備走塁　81　馬場敏史（57）○
▽内野守備走塁　74　藤本敦士（45）
▽外野守備走塁　96　筒井壮（47）
【2軍】
▽監督　86　和田豊（60）＝球団テクニカルアドバイザー
▽投手　85　福原忍（45）＝1軍投手コーチ
▽投手　72　江草仁貴（42）
▽バッテリー　87　野村克則（49）
▽バッテリーコーチ補佐　84　日高剛（45）＝ファーム打撃分析担当コーチ
▽打撃　※　北川博敏（50）＝1軍打撃コーチ
▽内野守備走塁　70　田中秀太（45）
▽外野守備走塁　76　工藤隆人（41）
《注》数字は背番号で※は未定、（）は年齢。年齢後の○は新入団、□は復帰、＝は配置転換で後は球団内前職

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