岡田彰布監督

阪神は22日、現時点での来季コーチングスタッフを次の通り発表した。

【1軍】

▽監督 80 岡田彰布（64）□

▽ヘッド 78 平田勝男（62）＝2軍監督から

▽投手 ※ 安藤優也（44）＝2軍投手コーチ

▽投手 90 久保田智之（41）＝2軍投手コーチ

▽バッテリー 83 嶋田宗彦（60）＝球団スコアラー

▽打撃 73 水口栄二（53）○

▽内野守備走塁 81 馬場敏史（57）○

▽内野守備走塁 74 藤本敦士（45）

▽外野守備走塁 96 筒井壮（47）

【2軍】

▽監督 86 和田豊（60）＝球団テクニカルアドバイザー

▽投手 85 福原忍（45）＝1軍投手コーチ

▽投手 72 江草仁貴（42）

▽バッテリー 87 野村克則（49）

▽バッテリーコーチ補佐 84 日高剛（45）＝ファーム打撃分析担当コーチ

▽打撃 ※ 北川博敏（50）＝1軍打撃コーチ

▽内野守備走塁 70 田中秀太（45）

▽外野守備走塁 76 工藤隆人（41）

《注》数字は背番号で※は未定、（）は年齢。年齢後の○は新入団、□は復帰、＝は配置転換で後は球団内前職