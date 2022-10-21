Nissy、初の5大ドームツアー開幕 男性ソロ史上最年少、自身最大規模の40万人動員へ
2022年10月21日 23時36分 (10月22日 01時05分更新)
NissyことAAAの西島隆弘（36）が21日、埼玉・ベルーナドーム（西武ドーム）で自身初となる5大ドームツアー『Nissy Entertainment 4th LIVE 〜DOME TOUR〜』をスタートさせた。レーベルによると、５大ドームツアーの開催は日本人男性ソロアーティスト6人目で、史上最年少。自身最大規模の40万人動員を見込む。
Nissyとしてのソロ活動は、8月6日で9周年を迎えた。約3年半ぶりとなる今回のツアーは、5月にリリースしたアルバム『HOCUS POCUS３』を携え、演出、衣装、映像、ライブの総合演出をセルフプロデュース。“Nissy Entertainment”を存分に楽しめる空間となっている。
本ツアーは、来年2月16・17日の東京ドームでのファイナルまで、全国５都市10公演。チケットは即日完売となった。
■５大ドームツアー『Nissy Entertainment 4th LIVE 〜DOME TOUR〜』
10月21日（金）埼玉県 ベルーナドーム ※終了
10月22日（土）埼玉県 ベルーナドーム
11月12日（土）愛知県 バンテリンドーム ナゴヤ
11月13日（日）愛知県 バンテリンドーム ナゴヤ
12月24日（土）福岡県 福岡PayPayドーム
12月25日（日）福岡県 福岡PayPayドーム
▼2023年
2月4日（土）大阪府 京セラドーム大阪
2月5日（日）大阪府 京セラドーム大阪
2月16日（木）東京都 東京ドーム
2月17日（金）東京都 東京ドーム
10月21日（金）埼玉県 ベルーナドーム ※終了
10月22日（土）埼玉県 ベルーナドーム
11月12日（土）愛知県 バンテリンドーム ナゴヤ
11月13日（日）愛知県 バンテリンドーム ナゴヤ
12月24日（土）福岡県 福岡PayPayドーム
12月25日（日）福岡県 福岡PayPayドーム
▼2023年
2月4日（土）大阪府 京セラドーム大阪
2月5日（日）大阪府 京セラドーム大阪
2月16日（木）東京都 東京ドーム
2月17日（金）東京都 東京ドーム
【動画】5大ドームツアー決定！思いを語るNissy
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