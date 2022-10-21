「Miss Galaxy of Beauty 2022」に選ばれた計盛麻衣さん

「Miss Galaxy of Beauty 2022」（ミス・ギャラクシー・オブ・ビューティー2022）が21日、神奈川県・逗子マリーナで開催され、福岡県出身の計盛麻衣さん（29）が初代日本グランプリを獲得した。

今年1月11日から募集を開始し、この日は応募総数500人の中から各地方の予選を通過したファイナリスト13人が登場し、審査が行われた。応募資格年齢は18～32歳の日本国籍の独身者。審査委員は「Miss Galaxy of Beauty」代表の小田はるかさんやグラビアタレントの発掘、育成で有名な野田義治さんら6人が務めた。

自己アピールタイム、イブニングガウン審査、水着審査など約1時間のアピールタイムがあり、グランプリが小田さんから発表された。計盛さんは「ここからスタート。これからも13人そろって頑張っていきたいと思います」と抱負を語った。また、東京スポーツ賞はEMILIA（21）が受賞した。