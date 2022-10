INI 1STアルバム『Awakening』アーティスト写真 (C)LAPONE ENTERTAINMENT

11人組ボーイズグループ・INIの1stアルバム『Awakening』(12月14日発売)のトラックリストが21日、公開された。

今回公開されたトラックリストには、計12曲の収録曲タイトルを掲載。本作では、メンバーの西洸人がタイトル曲「SPECTRA」の作詞に、田島将吾は「Runaway」の作詞に参加した。メンバーによる楽曲制作への参加は初となる。

■各コメント

・西洸人

今回記念すべき1ST ALBUMのタイトル曲“SPECTRA”に作詞として関われてとてもうれしく思います。

楽曲制作に携わるのは1つの目標でもあったのでこれを機にこれから作詞作曲などの制作やクリエイティブな裏側の面でもどんどん活動の場を広げていけるようになっていきたいです。

・田島将吾

初めてINIの楽曲制作に携わる事ができたのですが、正直その制作時間は、とても楽し過ぎる時間でした。もちろん、悩んだり上手くいかない時間の方が多かったけど、それすらも楽しい時間でした。

今回作詞した“Runaway”は、歩幅を合わせて前に進んで行くような、心に寄り添ってくれるような、暖かい曲です。

でもこの曲の感性が、暖かさだけじゃない気がしたので、自分の作詞したパートでは、そのもどかしい感じや等身大の自分らを表現するよう心掛けました!たくさん聴いてくださるとうれしいです^ ^

■トラックリスト

【初回限定盤A(CD+DVD)】

・CD

1. SPECTRA(西洸人 作詞参加)

2. Dramatic

3. BAD BOYZ

4. Do What You Like

5. Runaway(田島将吾 作詞参加)

6. Brighter

7. We Are

8. Mirror

9. Password

10. CALL 119

11. Rocketeer

・DVD

Awakening Camp #1

