矢地祐介 (C)ORICON NewS inc.

23日に行われる『RIZIN.39』(マリンメッセ福岡)の出場選手インタビューが21日、福岡市内で行われ、第10試合でボイド・アレン(33・南アフリカ)と対戦する矢地祐介(32)が、2日後に迫った試合への意気込みを語った。

矢地は昨年大みそかにホベルト・サトシ・ソウザ、今年4月にルイス・グスタボと強豪外国人選手に連敗。先日の公開練習ではグスタボ戦について「相手の強引さを受けてしまった。横綱でもないのに横綱相撲をしてしまった」と振り返り、それ以降の練習で「強引さを強化し、自分で試合を作っていくことを重点的に取り組んできた」と語っていた。

試合を目前に控えても「シンプルに前に出て戦う。勝負をして戦うのが課題でありテーマなので、そこができるようにならないと先が見えてこない」と一貫した取り組みを明かす。対戦相手はRIZIN初参戦でデータが少ないが「不安要素もあるけど、逆に今の僕の目指すことにはいいのかな」とポジティブに捉えている。

2年ほど前から練習環境を変え、『ONE』で活躍する日本のトップファイター・青木真也をはじめ、強豪選手たちと切磋琢磨してきた。連敗中で正念場だが、悲壮感はなく「今までやってきたことを出す場をもらえて楽しみです」と、いつもの“ヤッチくん”節で笑顔を見せた。

◆『湘南美容クリニック presents RIZIN.38』

日時:10月23日(日)

会場:マリンメッセ福岡

PPV:ABEMA、U-NEXT、Paravi、RIZIN STREAM PASS ほか

●対戦カード

第12試合【フェザー級タイトルマッチ】牛久絢太郎 vs. クレベル・コイケ

第11試合 スダリオ剛 vs. ヤノス・チューカス

第10試合 矢地祐介 vs. ボイド・アレン

第9試合 武田光司 vs. ザック・ゼイン

第8試合 佐々木信治 vs. 宇佐美正パトリック

第7試合 阿部大治 vs. 田村ヒビキ

第6試合 梅野源治 vs. トレント・ガーダ

第5試合 芦田崇宏 vs. 中田大貴

第4試合 中原由貴 vs. 原口央

第3試合 手塚基伸 vs. メイマン・マメドフ

第2試合 栗秋祥梧 vs. 翔(キックルール)

第1試合 REITO BRAVELY vs. 関幸一郎(キックルール)

